Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Южно-Сахалинске
Южносахалинцев 18 мая приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде», приуроченной ко Всемирному дню без автомобиля, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Инициаторами акции выступили управление по физической культуре и спорту и МБУ «Центр молодежных инициатив». В Южно-Сахалинске экологическая акция, направленная также на популяризацию здорового образа жизни, проводится уже третий год подряд.
Для тех, кто решит на один день сменить привычные виды транспорта на велосипеды, с 8.00 до 9.30 по адресам: ул. Хабаровская, 78 (областная библиотека), пр. Мира, 229 (ТК «Янтарь»), ул. Комсомольская, 259в (ТДЦ «Столица»), пр. Коммунистический, 35 (Чехов-центр), будут работать пункты энергетической подзарядки. Здесь горожане смогут бесплатно взять воду, подкрепиться бананом или шоколадом, а также получить купоны скидки в 30% на все напитки в автокафе «Дизель» и кофейне «Друзья».
Кроме этого все желающие могут арендовать велосипед заранее или в день акции со скидкой 20% в пункте проката в гостинице «Юбилейная» (пер. Алтайский, 10) с 9.00 до 21.00. Подробнее об аренде велосипеда по телефону 305-393.
Партнеры акции: мясная продукция торговой марки «Русский богатырь», автокафе «Дизель», школа китайского языка LingvoChi, команда Extreme sakhalin, ООО «Семерочка-2011», велопрокат в гостинице «Юбилейная», кофейня «Друзья».
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