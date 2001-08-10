Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдет в августе
Первое в текущем году заседание оргкомитета кинофорума утвердило дату проведения, концепцию и схему кластера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства области.
Концепцию восьмого Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» представил генеральный продюсер кинофорума Алексей Агранович. Она неизменна, кинофестиваль - это не только культурное событие, но и важный социальный проект создания на Сахалине собственной киноиндустрии.
Неизменным останется фестивальный кластер, который ежегодно появляется в центре Южно-Сахалинска возле Чехов-центра. На основной площадке возле фонтана установят два шатра - один для проведения встреч создателей фильмов со зрителями; второй шатер - для желающих узнать информацию о фильмах и гостях фестиваля, об изменениях в расписании, а также получить билеты на показы. Перед зданием Дома Правительства появится летний кинотеатр на 600 мест и павильон для анимационной творческой мастерской.
- Международный кинофестиваль «Край света» стал брендом Сахалинской области. Жители и гости островной земли каждый год с нетерпением ждут его. Все больше желающих принимать активное участие в работе мастерских, особенно среди подростков. И поэтому перед нами стоит важная задача учесть недоработки прошлых лет и организовать все на высшем уровне, - подчеркнул председатель оргкомитета, заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
Кинопоказы будут проводиться на 4 основных площадках: Чехов-центр, киноконцертные залы «Октябрь» и «Комсомолец», открытый кинотеатр. Конкурсную программу игровых фильмов составят восемь-девять полнометражных картин, созданных на территории России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не ранее 2017 года, которые будут оценивать компетентное жюри.
В 2018 году в рамках кинофестиваля «Край света» пройдет работа 4 творческих мастерских: «Острова» для детей и подростков (Студия анимации «ДА», г.Санкт-Петербург), Кинолаборатория для подростков, Творческая мастерская «Большая история» и Мастерская урбанистики «Сделай сам».
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