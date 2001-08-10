Южно-сахалинским бизнесменам рассказали о госзакупках
«Неделя предпринимательства» продолжается в Южно-Сахалинске. 16 мая для представителей малого и среднего бизнеса состоялся семинар на тему: «Государственные (муниципальные) закупки в 2018 году», организованный министерством экономического развития области и АНО «ДПО «Учебный центр охраны труда и экологии». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В начале мероприятия начальник отдела контроля объемов финансового обеспечения закупок департамента финансов управления обеспечения исполнения бюджета Сергей Королюк рассказал собравшимся об изменениях в законодательстве в сфере закупок (Федеральный закон № 44), которые вступят в силу с 1 июля 2018 года.
Затем заместитель директора департамента регулирования и информационного обеспечения контрактной системы Дмитрий Чалов затронул вопросы, касающиеся единой информационной системы, электронного документооборота в контрактной системе, применения электронной подписи, правил составления и подачи заявок на участие в закупках, исполнения контракта, приемки товаров, работ, услуг по контракту. Кроме того, обсудили основания для изменения контрактов, процедуру их расторжения, а также особенности одностороннего отказа от исполнения контракта.
Затем представитель Сахалинского центра информатизации Роман Никитин рассказал участникам о новом направлении - работе биржевой площадки Сахалинской области. Сотрудник компании ООО «Консультант плюс Сахалин» Ольга Несмеева поделилась своими наработками о том, как бизнесменам эффективно использовать правовую информацию при организации закупок. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Олег Тихенький разъяснил собравшимся, как правильно обжаловать действия заказчика, а также представил реестр недобросовестных поставщиков.
«Неделя предпринимательства», организуемая администрацией Южно-Сахалинска, проводится в областном центре в седьмой раз. В этом году организованы 10 различных площадок: впереди еще 3 мероприятия. Узнать о них подробнее можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Бизнес города».
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