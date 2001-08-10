Находящиеся на гарантии теннисные корты в парке пришли в негодность

Под угрозой срыва может оказаться открытие очередного теннисного сезона в городском парке культуры и отдыха им Ю.А. Гагарина. Сейчас состояние кортов, отремонтированных в 2016 году, не позволяет южносахалинцам полноценно заниматься спортом, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Открытия сезона ждет более сотни теннисистов всех возрастов. Как рассказал председатель общественной организации «Сахалинский теннисный клуб» Денис Раздобреев, корты в парке били рекорды по посещаемости и востребованности. Это было исторически сложившееся место притяжения всех любителей здорового образа жизни, а также прекрасная тренировочная база для воспитанников спортивных школ, городских и областных сборных по теннису. Здесь на протяжении ряда лет проходит турнир по теннису на кубок мэра Южно-Сахалинска.

Сейчас теннисисты, чтобы не терять форму, готовятся к череде грядущих (первые намечены уже на июнь) соревнований не на свежем воздухе, а в спортивных залах.

- Огромное спасибо администрации Южно-Сахалинска за то, что нам предоставили альтернативу и дали возможность продолжить тренировки. Хотя, безусловно, мы за скорейшее открытие кортов, - говорит Денис Раздобреев.

Он рассказал, что еще летом прошлого года от спортсменов начали поступать жалобы на состояние покрытия кортов. Оно отходило по краям, а неровности мешали качественному проведению тренировок.

- Мы обратились к руководству парка, совместно со специалистами составили акты выявленных недостатков, которые впоследствии были направлены подрядчику - ООО «Рабочий-1». Тот обещал все устранить за свой счет - объекты находятся у него на двухгодичной гарантии. Однако ни летом, ни осенью подрядчик к работе над ошибками так и не приступил, - отмечает спортсмен.

По информации директора городского парка Виктора Калюжного, 17 ноября прошлого года ООО «Рабочий-1» известило учреждение о том, что недостатки подрядчик устранит весной - как только установятся положительные температуры.

- Весна уже заканчивается, а на корты никто так и не вышел. 14 мая в адрес директора компании мы направили письмо с требованием незамедлительно начать работы по замене покрытия. Но ответа нет до сих пор, а площадь выявленных ранее недостатков увеличилась, и теперь требуется полная замена покрытия теннисных кортов, - говорит директор парка.

Официальное обращение о бездействии подрядной организации уже направлено в Сахалинское саморегулируемое объединение строителей «Сахалинстрой». В нем администрация парка просит дать оценку качества работ, выполненных ООО «Рабочий-1», а также провести проверку соблюдения компанией требований действующего законодательства, по результатам которой подрядчика привлекут к ответственности, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ.

Сейчас открыт лишь один корт из трех - пока его состояние более-менее позволяет тренироваться. Но этих площадей теннисистам не хватает. В сложившейся ситуации, подчеркивает Виктор Калюжный, нельзя терять время. В условиях непродолжительного теплого сезона каждый день бездействия подрядчика - это безвозвратно потерянные тренировки. Сейчас парком при поддержке спортсменов и администрации города принято решение о самостоятельном устранении дефектов на теннисных кортах за счет собственных средств. Данная ситуация находится на контроле мэра города Сергея Надсадина.

- Мы ждем проведения оценки нынешнего состояния покрытия кортов специальной экспертной лабораторией. Она будет выполнена в кратчайшие сроки, после чего на основании заключения сможем начать процедуры по запуску конкурса и поиску нового подрядчика, чтобы он как можно быстрее приступил к работам. Конечно, еще есть надежда на то, что «Рабочий-1» проявит гражданскую сознательность и возьмет на себя исполнение гарантийных обязательств. В противном случае эта компания будет обязана (добровольно либо через суд) возместить все расходы, понесенные парком на устранение недостатков кортов, а это несколько миллионов рублей. Кроме того, мы будем ходатайствовать о занесении ООО «Рабочий-1» в реестр недобросовестных поставщиков услуг, - резюмировал Виктор Калюжный.

Ремонт кортов планируется завершить к началу августа. Для получения качественного результата эти работы будут включать в себя демонтаж старого основания, устройство выравнивающей стяжки, которая в соответствии с ГОСТ должна отстояться минимум 2-3 недели. Только после этого можно приступать к устройству самого покрытия.

Отметим также, что параллельно с этими работами по поручению мэра для удобства спортсменов парк модернизирует существующую систему освещения кортов. Это позволит теннисистам с комфортом тренироваться в вечернее время.