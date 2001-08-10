Зеленую зону городского парка Южно-Сахалинска обработали от клещей

Сегодня, 18 мая, до 9.00 прошла акарицидная обработка зеленой зоны от клещей. Это ежегодные работы необходимые для создания комфортных условий для отдыха горожан и гостей столицы в летнее время. Специалисты провели работу на двенадцати участках общей площадью более тридцати трех тысяч квадратных метров, сообщили в ТИА "Острова" в городском парке.

Южносахалинцев убедительно просят сегодня воздержаться от хождения непосредственно на территории лесного массива парка, а также - выгула в зеленой зоне домашних питомцев.