Сахалинским пенсионерам возместили 15 миллионов рублей за проезд к местам отдыха

С начала нынешнего года в территориальные органы Пенсионного фонда РФ на Сахалине и Курилах обратились 1335 неработающих пенсионеров для возмещения средств за самостоятельно купленные билеты для проезда к месту отдыха и обратно. Сумма выплаченной Пенсионным фондом РФ компенсации составила почти 15 млн рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда по Сахалинской области.

Еще 86 островных пенсионеров посетили органы ПФР для получения специальных талонов для дальнейшего их обмена на авиа- и железнодорожные билеты. Наибольшее количество талонов выдано для перелета из Южно-Сахалинска в Краснодар, Сочи, Москву, Новосибирск и обратно.

Неработающие пенсионеры, получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. Место отдыха, куда направляется пенсионер, должно быть обязательно расположено на территории Российской Федерации.

Компенсируется стоимость проезда железнодорожным, воздушным, морским и автомобильным транспортом, в том числе по территории Сахалинской области.

Компенсация неработающим пенсионерам предоставляется в двух вариантах.

Способ первый — самостоятельно купить билеты, съездить на отдых, а после возвращения возместить фактически понесенные расходы. Для возмещения денег, пенсионеру понадобится написать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, и предъявить проездные документы.

Обращаем внимание. Возмещение произведенных расходов, при безналичном способе оплаты за билеты, осуществляется только в том случае, если пенсионер понес расходы со своего личного счета.

Второй способ — заранее поинтересоваться о наличии и получить в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства специальные талоны, и использовать их для приобретения билетов.

Основанием для выдачи пенсионеру талонов будет являться представленный им документ, подтверждающий его пребывание в доме отдыха, санатории или в ином месте, где предоставляются услуги по организации отдыха.

Если пенсионер направляется на отдых к родственникам, то необходимо заранее получить от них документ с указанием, что пенсионер будет находиться на отдыхе именно в этом населённом пункте в конкретный период времени. Таким документом может быть телеграмма. Образец телеграммы представлен на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Информация для граждан региона».