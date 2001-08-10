Голосование за проекты территориального развития завершается в Южно-Сахалинске
Считанные дни остаются до завершения общеобластного голосования за проекты развития территорий в рамках реализации программы инициативного бюджетирования. Свой голос за 2 из 35 проектов, выдвинутых жителями Сахалинской области, можно отдать до 20 мая. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Процедура голосования проста и предельно понятна. Самое главное — южносахалинцы, желающие принять в нем участие, должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. Зайдя на региональный сайт, посвященный инициативному бюджетированию, необходимо перейти на страницу с голосованием. Здесь предлагается выбрать два проекта, которые, по мнению посетителя, достойны реализации. Один - южно-сахалинский, второй - любого муниципалитета на выбор.
Всего на голосование представлено 35 инициатив, выдвинутых жителями районов области.
От Южно-Сахалинска участвуют два проекта. Это строительство Дома культуры в селе Дальнем и создание сквера в планировочном районе Ново-Александровск. Более детально с этими и другими инициативами, принимающими участие в общеобластном голосовании, можно познакомиться, перейдя по ссылке.
Также с целью широкого информирования граждан о проектах региональное министерство финансов организовало передвижение по районам области мобильного информационного центра - специального брендированного автобуса, оснащенного необходимым оборудованием. В каждом из остановочных пунктов для островитян организовано оказание консультативной поддержки по проектам развития территорий. График курсирования автобуса также размещен на портале инициативного бюджетирования.
Не менее 10 проектов, набравших наибольшее количество голосов, получат из регионального бюджета средства на реализацию. Торжественное объявление проектных предложений-победителей открытого голосования состоится 12 июня.
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