Первая весенняя общегородская сельхозярмарка пройдет в Южно-Сахалинске
Весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Весна-красна» 19 мая пройдет в Южно-Сахалинске на площади Ленина. Это первое в этом году тематическое мероприятие даст старт новому сезону ярмарочной торговли в островной столице. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Дарить хорошее настроение покупателям и яркие эмоции на открытии ярмарки будет ансамбль современной народной песни «Русский терем».
Как и в прошлом году, торговля будет проходить каждую субботу. Помимо продукции сахалинских товаропроизводителей на площадке в широком ассортименте будет представлена продукция садоводов, огородников и дачников. Покупателей ждут с 10.00 до 16.00.
В областном центре в постоянном режиме функционирует ярмарка выходного дня. Традиционная торговая площадка расположена за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254). Мясную, колбасную, рыбную, хлебобулочную и прочую продукцию от производителей можно приобрести по пятницам с 10.00 до 18.00 и по субботам с 09.00 до 15.00.
Всего за прошлый год в островной столице было проведено свыше 200 ярмарок местных товаропроизводителей, включая выездные в селах Синегорск, Березняки, Дальнее, Ключи, Весточка.
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