Победителя первого этапа творческого конкурса всероссийского фестиваля «Звезда спасения» поздравили на Сахалине
Церемония награждения победителей и участников областного этапа состоялось в гимнастическом зале гимназии №3 Южно-Сахалинска. Это учебное заведение представило наибольшее количество творческих работ. Всем участникам вручили дипломы, а работы победителей отправят в Москву, где их оценит жюри федерального этапа конкурса. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Третье место в номинации «Конкурс художественного творчества (изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество)» заняла Самира Мустафаева, учащаяся средней школы села Поречье (Макаровский район). На втором – Георгий Родомакин из 2 В класса гимназии №3. Первое место, по итогам голосования членов жюри конкурса, в состав которого входили сотрудники Главного управления МЧС России и участники регионального отделения «Россоюзспаса», занял Илья Зайковский. Работа победителя называлась «Спасение косаток на Сахалине» и была посвящена уникальной спасательной операции проведённой в апреле 2016 года в акватории Охотского моря (хронология тех событий: 1, 2, 3, 4).
«Подобные конкурсы проводятся с целью формирования у подрастающего поколения целостной картины мира. При выполнении творческих работ дети неизбежно будут погружаться в тему, добывать новые знания. Если говорить о конкурсе в рамках фестиваля «Звезда спасения», то школьники больше узнают об опасностях, которые нас окружают, о способах защиты от них и о людях, работа которых заключается в спасении попавших в беду» - рассказал заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Сахалинской области Роман Новосёлов, вручавший дипломы участникам и победителям областного этапа.
II Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения на примерах мужества и героизма сотрудников МЧС России и населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, формирования культуры безопасности жизнедеятельности, популяризации деятельности спасателей и пожарных, а также пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде.
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