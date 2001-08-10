Участок с некачественным асфальтом на Комсомольской заменят всего за день
ООО «Северспецстрой» в рамках гарантийных обязательств заменит один участок асфальтобетонного покрытия ул. Комсомольской, реконструированной в прошлом году. Ремонтные работы займут не больше одного дня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В 2017 году была проведена реконструкция ул. Комсомольской на участке от Компроспекта до пр. Победы общей протяженностью чуть более 1 км. Подрядчиком выступило ООО «Северспецстрой». По окончании ремонтных работ на новом дорожном покрытии от ул. Поповича до пр. Победы (две полосы с восточной стороны) начали появляться дефекты. Проведенная экспертиза показала, что один из компонентов, применяемых для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, оказался некачественным.
- Чтобы дорожное полотно не разрушалось дальше, было решено с наступлением тепла полностью заменить асфальт на проблемном отрезке, - рассказал начальник участка ООО «Северспецстрой» Андрей Кубов. - На днях был снят верхний слой асфальта на площади примерно 2,5 тыс. кв. метров. Укладка будет проведена 19 мая. Для этого перекрывать улицу полностью не потребуется. Неудобства для автовладельцев будут минимальными. Новое дорожное покрытие прослужит минимум весь гарантийный период.
Данные работы ООО «Северспецстрой» проведет исключительно за собственные средства. По действующим контрактам все муниципальные подрядчики несут ответственность за качество работ и в случае выявления дефектов устраняют их за свои средства. На работы капитального характера, выполненные по муниципальным контрактам, дается 5-летняя гарантия.
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