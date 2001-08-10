В Южно-Сахалинске отметили всемирный день без автомобиля
В островной столице в рамках всемирного дня без автомобиля завершилась акция «На работу на велосипеде!». Мероприятие прошло в третий раз. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Его организаторами выступили городское управление по физической культуре и спорту и Центр молодежных инициатив (ЦМИ).
В этом году экологическую акцию поддержали свыше 150 южносахалинцев разных возрастов.
- К нашей радости в этот раз у акции нашлось еще больше сторонников, чем год назад. Это люди разных возрастов и профессий, но всех их объединяет какое-то драйвовое настроение, легкость, позитивное отношение к жизни. Показательно, что особый интерес к акции проявили дети: они подходили к нашим волонтерам, задавали вопросы, - рассказал директор ЦМИ Олег Гортованов. - Такими вроде бы несложными действиями - пересесть на велосипед, перекинуться парой добрых фраз с другими велосипедистами - мы приносим пользу и своему здоровью, и экологии города. Большие дела начинаются с малого.
Среди тех, кто сегодня предпочел комфорту авто велосипед, Артем Непомнящий:
- До работы обычно добираюсь на машине. Хотя раньше бывало ездил на велосипеде. Сейчас хочу, пока погода позволяет, возобновить практику. От дома до работы мне ехать 5 км. В прошлом году случайно узнал об акции, в этом году был рад, что ее решили повторить. С удовольствием присоединился.
Волонтеры в утренние часы встречали участников акции на четырех «точках подзарядки» в разных частях города и угощали сторонников здорового образа жизни бананами, энергетическими батончиками, предлагали воду, а также дисконтные карты от компаний-партнеров акции. Кроме того, велосипедистам напоминали о правилах безопасного передвижения по городу и вручали информационные памятки «Велосипедисты, двигайтесь #навстречубезопасности».
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