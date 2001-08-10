Девять новых спортивных площадок появится на Сахалине в этом году
Девять современных спортивных площадок установят в городах и сёлах Сахалина осенью этого года. На эти цели выделено более 27 млн рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Новые площадки универсального, гимнастического и комбинированного типа, как и их предшественники, будут иметь безопасное прорезиненное покрытие.
Универсальные спортплощадки появятся в сёлах Дальнее и Елочки, Новиково и Корсакове на улице Железнодорожной, 3/1. Они предназначены для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом. Также на Коммунистическом проспекте, 1, Южно-Сахалинска и в сёлах Листвиничное, Ключи оборудуют тренировочные площадки для занятий гимнастикой. Их оснастят навесом, брусьями, гимнастической скамьёй и турниками.
Кроме того, в областном центре (на улице Физкультурная, 12) установят комбинированную площадку, которая объединит в себе и гимнастику, и игровые виды спорта. Подобный объект также появится и в Смирных на улице Западная в районе домов №10 и 11.
- Площадки для занятий физической культурой и спортом играют важную роль в повседневной жизни подрастающего поколения и людей старшего возраста. Это способствует не только ведению здорового образа жизни, но и обеспечивает полезный досуг для детей и подростков, отвлекая их от подворотни и приобщая к спорту, - отмечают в региональном министерстве спорта, туризма и молодёжной политики.
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