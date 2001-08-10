Тихоокеанское
информационное агентство
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11:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Молодежь Сахалина и Японии обсудила возможные варианты сотрудничества

Молодые предприниматели Южно-Сахалинска, ведущие деятельность в сфере строительства, туризма, логистики, дизайна, IT-технологий,  и молодежного парламента Сахалинской области встретились с представителями молодежной палаты Японии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказала начальник отдела молодежной политики и туризма городского  управления по физической культуре и спорту Яна Краснова, организационная встреча предваряла образовательный форум начинающих и действующих молодых  бизнесменов «Ты - предприниматель», который пройдет в Южно-Сахалинске с 1 по 3 июня. В настоящее время идет прием заявок на участие в форуме. Всего планируется отобрать около 70 участников, в том числе из Республики Корея, Китая, Японии.

В рамках форума будет проведена секция «International networking team», которая направлена на продвижение услуг и продукции молодых предпринимателей в страны АТР, а также расширение сети деловых контактов, поиска инвесторов и потенциальных партнеров по бизнесу.

Мероприятия включают в себя секции по обсуждению проблем и выработке решений в сфере молодежного образования, обмену деловыми контактами, этапы форума подразумевают формат В2В-диалогов, мастер-классов, консультаций, круглого стола и самопрезентации.

Одна из приоритетных задач - создание клуба молодых предпринимателей стран АТР.

- Надеюсь, мы сможем найти варианты сотрудничества, выгодные для нас и зарубежных партнеров, способствующие развитию нашего городского округа и региона в целом,  - сказал член молодежного совета при администрации Южно-Сахалинска Александр Пак.

 

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