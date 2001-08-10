В Южно-Сахалинске прозвучали последние звонки

Накануне состоялись торжественные линейки по случаю окончания учебного года во всех школах Южно-Сахалинска, планировочных районов и сел городского округа. В этом году прощаются со школой 1086 юных горожан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С завершением одного из самых значимых жизненных этапов и волнительным днем последнего звонка одиннадцатиклассников поздравляют их педагоги, родители, первоклашки, представители власти и первые учителя. На торжественных мероприятиях в двух крупнейших школах областного центра - гимназии № 3 и школе № 6 - побывал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- Сегодня передо мной стоят не просто выпускники, а будущие врачи, экономисты, инженеры и другие высококлассные специалисты. Вы – надежда нашего города. Низкий поклон вашим учителям и вашим семьям за такую достойную смену! - сказал мэр Сергей Надсадин в приветствии, адресуя свои слова всем выпускникам города. - У вас прекрасный потенциал и достаточно внутренних резервов. Многие из вас уже добились серьезных успехов в учебе, спорте, общественной жизни и творчестве, но главные победы впереди. Я от всей души желаю вам успешно сдать экзамены и получить профессию, о которой вы мечтаете.

В школе № 6 два выпускных класса, ее стены покидает 51 учащийся. В этом образовательном учреждении реализуются проекты по внедрению тьюторства и безопасному поведению в школе, работает инновационная площадка «Индивидуализация образования», а учащиеся показывают хорошие результаты в интеллектуальных и спортивных состязаниях. Для последнего звонка ребята подготовили вокальные номера, видеозарисовки со словами благодарности педагогам и родителям, которые в этот день не скрывали своего волнения и слез.

В гимназии № 3 во взрослую жизнь провожают 55 одиннадцатиклассников, среди них 5 человек претендуют на медали. В числе выпускников этого года победители и призеры региональных и муниципальных этапов всероссийских олимпиад школьников по МХК, химии, основам православной культуры, участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, призеры игр клуба «Логос». Гимназисты подошли к организации торжественной линейки творчески, проведя церемонию в стиле музыкальной постановки по мотивам известной рок-оперы «Юнона и Авось».

После завершения мероприятия с Сергеем Надсадиным захотели пообщаться гимназисты-десятиклассники. Молодые люди интересовались у главы города перспективами создания в Южно-Сахалинске центров профессиональных компетенций по наиболее востребованным профессиям, особенностями современного образования и значимостью последнего звонка.

- Для выпускников сегодняшний день имеет огромное значение, эти события останутся в памяти на всю жизнь. Общаясь с десятиклассниками, был рад узнать, что молодежи важно не просто пополнять знания, но и иметь условия для социализации, раскрытия своего внутреннего потенциала. И конечно, мы прилагаем максимум усилий, чтобы возможности для реализации и получения качественного образования у школьников нашего города только расширялись, - подытожил разговор с молодежью Сергей Надсадин.

Уже 28 мая у выпускников начнутся единые государственные экзамены, первыми пройдут испытания по географии и информатике. 30 мая состоится ЕГЭ по математике базового уровня, 1 июня - по математике профильного уровня. Завершится основная волна экзаменами по литературе и физике 20 июня.