В Южно-Сахалинске вручили ключи жильцам нового арендного дома

На улице Курильской областного центра состоялась торжественная церемония вручения ключей будущим жильцам нового арендного дома. Среди новоселов - работники бюджетной сферы, сотрудники войсковых частей и Росгвардии. С новосельем жителей Южно-Сахалинска поздравил губернатор региона Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

Новый дом – арендный, возведен в рамках государственной программы "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы". Строительство подобных жилых зданий, предназначенных для сдачи в коммерческий найм, ведётся по всей территории Сахалинской области. Арендные дома стали одним из популярных вариантов решения жилищного вопроса, так как его оплата на 50 процентов ниже среднерыночной цены. Предназначается такое жилье для молодых специалистов, представителей узкоспециализированных профессий и работников бюджетной сферы.

Ключи получили жильцы 34 однокомнатных и 25 двухкомнатных квартир. Двенадцатиэтажный дом построен по энергосберегающей технологии, с монолитным каркасом, сейсмоустойчивостью до 9 баллов. Общая площадь новостройки - 2765 квадратных метров.

- О том, что мне предоставлена новая квартира, я узнал в день рождения, - поделился сотрудник Росгвардии Роман Шмидт. – Это самый неожиданный подарок за всю жизнь. Очень приятно, что в нашем регионе оказывается такая поддержка военнослужащим. Уверен, что сейчас у меня пойдет совсем другая жизнь.

- Уважаемые новоселы, сегодня у вас большой праздник, – обратился к присутствующим глава региона Олег Кожемяко. – Вы получили ключи от долгожданных квартир, где будете жить, создавать семьи и растить детей. От всей души поздравляю вас с этим важным событием. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов в работе и службе на благо Отечества! С новосельем!

Напомним, что важную роль в реализации программы играет акционерное общество "Сахалинское ипотечное агентство", созданное по инициативе руководства региона. За последние два года агентством были возведены и сданы в эксплуатацию 27 многоквартирных жилых домов в Южно-Сахалинске, Аниве, Холмске, Поронайске, Невельске, Корсакове, Долинске, Тымовске, Смирных, Шахтерске и в селе Малокурильское на острове Шикотан. Ключи от 816 квартир получили работники здравоохранения, образования, силовых структур, муниципальных предприятий, молодые специалисты. В текущем году заключены договоры и уже ведется строительство 41 дома в 13 городских округах на 1168 квартир.