250 выпускников отметили «Последний звонок» на «Горном воздухе»
Сегодня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» совместно с компанией SakhBukva провел последний звонок на свежем воздухе. Выпускники насладились красотами родного города с высоты птичьего полета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- Для выпускников школ на средней станции СТК «Горный воздух» разместилась тематическая фотозона. Все, кто приходил в школьной форме бесплатно поднимались на канатной дороге, - рассказывает начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая.
- В этом году нам повезло с погодой сегодня теплый день. Мы сфотографировались всем классом, погуляли. Прекрасно провели время на средней площадке «Горного воздуха», - отмечают выпускники.
Сегодня спортивно-туристический комплекс работает до 19:00.
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