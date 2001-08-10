Выпускники Кадетской школы простились со знаменем на площади Славы Южно-Сахалинска

Последний звонок – праздничное мероприятие. А для учеников Кадетской школы Южно-Сахалинска ещё и торжественное. Знамённая группа, школьный духовой оркестр, торжественный марш – все эти атрибуты военного парада делают последний звонок событием, которое выпускники и их родители запомнят надолго, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Чётким строевым шагом знамённая группа вынесла Знамя Кадетской школы на площадь. Стоя перед Знаменем школы, пятиклассники принесли кадетскую присягу. После этого первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области Дмитрий Солонин и школьные офицеры-воспитатели вручили новоявленным кадетам первые в их жизни погоны.

Праздник продолжился выступлением одиннадцатиклассников. Они поблагодарили учителей и родителей за терпение и создание условий для получения знаний и приобретения полезных навыков. В произнесённой выпускницей речи нашлось место и молодому пополнению – их попросили беречь традиции и быть достойными высокого звания «кадет». Переходя от слов к делу, ученики подарили своим педагогам цветы и уже лично сказали слова благодарности.

Вернувшиеся после поздравлений в общий строй выпускники должны были ещё раз выйти из него. Построившись в одну шеренгу перед Знаменем, кадеты под удары барабана сняли головные уборы и преклонили колени. В этот момент они прощались с символом школы, под которым неоднократно выступали и возвращались на Сахалин с победой.

После награждения отличившихся учеников и кадетского вальса в исполнении одиннадцатиклассников, в руках ученицы пятого класса прозвенел колокольчик. Последний звонок в Кадетской школе завершился торжественным маршем, последним в качестве кадетов для выпускников, и первым для только что получивших кадетские погоны учеников пятых классов.