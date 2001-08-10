Тихоокеанское
информационное агентство
25 Мая 2018
Сегодня 01:58
61,41|72,01|79,02
Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
11:49, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты продолжают восстановление электроснабжения пострадавшего от пожара дома

Специалисты продолжают восстановление электроснабжения пострадавшего от пожара дома

Выездное совещание представителей муниципалитета прошло на территории многоквартирного дома № 29а по ул. Чехова, который пострадал от серьезного пожара в этот понедельник. Ход работ восстановительных работ находится на контроле мэра города Сергея Надсадина, сообщили в мэрии.

Как доложил руководитель Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска Александр Поликарпов, бригады закончили просушку помещений, в том числе мест общего пользования, и электрощитков. Сегодня, во второй половине дня, электричество было подано на магистральные линии дома. В настоящий момент электроснабжение в квартирах  восстановлено полностью, за исключением крайнего этажа. Здесь работы продолжаются.

Вместе с энергетиками на объекте задействована подрядная организация,  занимающаяся восстановлением крыши. В настоящее время она расчищена от обгоревших остатков, ведется подготовка к восстановительным работам.

Напомним, для жителей, чье имущество пострадало от возгорания,  организована круглосуточная горячая линия — 72-30-20.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?