Специалисты продолжают восстановление электроснабжения пострадавшего от пожара дома
Выездное совещание представителей муниципалитета прошло на территории многоквартирного дома № 29а по ул. Чехова, который пострадал от серьезного пожара в этот понедельник. Ход работ восстановительных работ находится на контроле мэра города Сергея Надсадина, сообщили в мэрии.
Как доложил руководитель Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска Александр Поликарпов, бригады закончили просушку помещений, в том числе мест общего пользования, и электрощитков. Сегодня, во второй половине дня, электричество было подано на магистральные линии дома. В настоящий момент электроснабжение в квартирах восстановлено полностью, за исключением крайнего этажа. Здесь работы продолжаются.
Вместе с энергетиками на объекте задействована подрядная организация, занимающаяся восстановлением крыши. В настоящее время она расчищена от обгоревших остатков, ведется подготовка к восстановительным работам.
Напомним, для жителей, чье имущество пострадало от возгорания, организована круглосуточная горячая линия — 72-30-20.
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