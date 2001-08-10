Тихоокеанское
информационное агентство
25 Мая 2018
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов

На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов

Создать на острове завод по выпуску деревянных конструкций намерен российский холдинг лесопромышленных компаний «Сегежа Груп», входящий в АФК «Система», сообщил пресс-секретарь губернатора области.

По предварительным расчетам, предприятие сможет ежегодно выпускать 35-40 тысяч кубометров готовой продукции. Договоренностей с инвестором о реализации проекта достигли власти региона - накануне на полях Петербургского международного экономического форума было заключено партнерское соглашение.

Подписи под документом поставили президент, председатель правления холдинга Михаил Шамолин и губернатор региона Олег Кожемяко.  Участие в церемонии принял также Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Основные цели сотрудничества - развитие в Сахалинской области деревянного домостроения, организация поставок из региона на российский и зарубежный рынки лесопромышленной продукции высокого передела.

- Планируем реализовать на Сахалине сразу несколько проектов, связанных с развитием лесопромышленного комплекса и туризма. Главный из них – по строительству завода, который будет выпускать клееные деревянные конструкции для быстровозводимых домов. Такая продукция может быть востребована не только в регионе, но и отправляться на экспорт в соседние страны – Японию, Корею и Китай. Предстоящим летом детально изучим имеющуюся на острове сырьевую базу для принятия окончательного решения по инвестиционному проекту, - рассказал Михаил Шамолин. – Вместе с этим полагаем возможным уже в самое ближайшее время начать строить на острове дома и мини-гостиницы из привозных деревянных конструкций. Считаю, что у Сахалина сегодня есть хороший потенциал для развития, у него огромное будущее.

- В этом году совместно с партнерами рассчитываем дать старт двум пилотным проектам – строительству быстровозводимого жилья для многодетных семей и небольших гостиниц на курорте «Горный воздух». Кроме быстроты возведения такой вид сооружений отличается еще и высокой сейсмобезопасностью и экологичностью,  - сказал губернатор региона Олег Кожемяко.

«Сегежа Груп» - один из крупнейших лесопромышленных холдингов страны с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины. В его состав входят как российские, так и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция реализуется в 88 странах мира. Компания занимает первые места в России по производству пиломатериалов и домов из клееного бруса.

Сейчас она реализует ряд инвестиционных проектов в регионах страны. В частности, в Москве и Подмосковье запланировано строительство эко-кварталов с применением деревянных конструкций, а в Вологодской области - завода по производству CLT-панелей.

Начавшийся накануне в северной столице Петербургский экономический форум - это международная площадка, на которой представители деловых и властных кругов обсуждают ключевые вопросы и задачи, стоящие перед Россией и другими странами. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.

Ежегодно на форуме представлены и российские регионы. Правительство Сахалинской области на ПМЭФ-2018 запланировало подписание ряда соглашений.

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