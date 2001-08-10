Больше миллиона рублей выделят на социальные программы Сахалинской области в 2018 году
В нынешнем году, для поддержания социальных программ островного региона, Пенсионным фондом России планируется выделение средств в размере больше миллиона рублей. Об этом ТИА Острова сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.
В нынешнем году, для поддержания социальных программ островного региона, Пенсионным фондом России планируется выделение средств в размере 1 млн. 18 тыс. рублей.
Из них, на ремонт учреждений социального обслуживания, приобретение технологического оборудования, предметов длительного пользования и автотранспорта для мобильных бригад предназначается 856,7 тыс. рублей.
С 2015 года появилось еще одно направление в социальной программе — обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. На эти цели будет направлено 161,3 тыс. рублей.
С начала 2000-х годов Пенсионный фонд России участвует в реализации социальных программ Сахалинской области, предоставляя субсидии. Эти программы направлены на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.
На Сахалине и Курилах разработку таких программ осуществляет Министерство социальной защиты. Участниками программ становятся областные социальные учреждения – дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания населения.
Региональное Отделение ПФР участвует в реализации социальных программ в порядке софинансирования. Второй стороной выступает областной бюджет.
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