Рогатый скот вышел на сахалинские пастбища
В сельхозпредприятиях Сахалинской области начался перевод скота на летне-пастбищное содержание. К выгону планируется 12 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе молочного направления продуктивности – 7 тысяч голов, мясного направления – 5 тысяч. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве сельского хозяйства области.
Выгон скота мясной породы герефорд произошел в ООО КХ «Огоньки», а также частично в АО «Совхоз «Южно-Сахалинский».
Первыми из молочного поголовья на летнюю доильную площадку поставлен скот ООО «Прогресс» (Тымовский район), что стало возможным благодаря теплой погоде. Во избежание «кормового стресса» коров дополнительно подкармливают сеном и комбикормом.
Заканчивается подготовка летних доильных площадок в АО «Совхоз Южно-Сахалинский», СПК «Соколовский», АО «Совхоз Заречное» и других. Молочный скот планируется к переводу на пастбища в период с 25 мая по 10 июня.
По оперативной информации отдела животноводства на 24 мая 2018 года, суточный надой на 1 фуражную корову в предприятиях составил 16,6 кг (+1,6 кг к уровню 2016 года).
Наибольшая молочная продуктивность на сегодня достигнута в: ООО «Грин Агро-Сахалин» - 23,2 кг, АО «Совхоз Южно-Сахалинский» - 20,0 кг, АО «Совхоз Заречное» - 18,7 кг.
Летне-пастбищный период в сельхозпредприятиях области продлится до середины октября.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
- 09:56 Сегодня Больше миллиона рублей выделят на социальные программы Сахалинской области в 2018 году
- 10:16 Сегодня Путин провел встречу с секретарем Генсовета Партии Андреем Турчаком
12:12 Сегодня Рогатый скот вышел на сахалинские пастбища
16:38 18 Мая В Южно-Сахалинске отметили всемирный день без автомобиля
- 17:31 18 Мая Девять новых спортивных площадок появится на Сахалине в этом году
17:20 18 Мая Сахалинцы поборются за медали всероссийских соревнований по дзюдо в Магадане
10:02 18 Мая Зеленую зону городского парка Южно-Сахалинска обработали от клещей
09:33 25 Апреля Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
11:47 28 Апреля На Сахалине прошла конференция по безопасности ИТ-сферы
14:57 28 Апреля В Южно-Сахалинске приступили к демонтажу незаконных рекламных конструкций
10:51 28 Апреля "Сахалин" с крупным счетом обыграл "Смену"
Выбор редакции
- 16:30 Сегодня В Южно-Сахалинске демонтировали незаконную постройку на Железнодорожной
- 16:00 Сегодня Южносахалинцы получили знаки отличия ГТО
- 12:12 Сегодня Рогатый скот вышел на сахалинские пастбища
- 09:34 Сегодня На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?