Рогатый скот вышел на сахалинские пастбища

В сельхозпредприятиях Сахалинской области начался перевод скота на летне-пастбищное содержание. К выгону планируется 12 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе молочного направления продуктивности – 7 тысяч голов, мясного направления – 5 тысяч. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве сельского хозяйства области.

Выгон скота мясной породы герефорд произошел в ООО КХ «Огоньки», а также частично в АО «Совхоз «Южно-Сахалинский».

Первыми из молочного поголовья на летнюю доильную площадку поставлен скот ООО «Прогресс» (Тымовский район), что стало возможным благодаря теплой погоде. Во избежание «кормового стресса» коров дополнительно подкармливают сеном и комбикормом.

Заканчивается подготовка летних доильных площадок в АО «Совхоз Южно-Сахалинский», СПК «Соколовский», АО «Совхоз Заречное» и других. Молочный скот планируется к переводу на пастбища в период с 25 мая по 10 июня.

По оперативной информации отдела животноводства на 24 мая 2018 года, суточный надой на 1 фуражную корову в предприятиях составил 16,6 кг (+1,6 кг к уровню 2016 года).

Наибольшая молочная продуктивность на сегодня достигнута в: ООО «Грин Агро-Сахалин» - 23,2 кг, АО «Совхоз Южно-Сахалинский» - 20,0 кг, АО «Совхоз Заречное» - 18,7 кг.

Летне-пастбищный период в сельхозпредприятиях области продлится до середины октября.