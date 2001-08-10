В Городском парке прошла проверка аттракционов на безопасность
Профилактическая проверка на безопасность развлекательных аттракционов прошла в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске, к началу летнего сезона проверили тридцать девять объектов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.
Для оценки механических объектов прилетели инженеры компании испытательной лаборатории аттракционной техники ООО «МАС» из города Новосибирска. Это специализированное предприятие, которое занимается проведением и оценкой технического состояния, и диагностикой аттракционов и детских площадок в соответствии с требованиями безопасности и нормативных документов.
По словам инженера компании ООО «МАС» Сергея Кулагина, внешний вид и эстетика аттракциона не всегда связаны с безопасностью.
- В нашей работе часто бывает новенький привлекательный аттракцион, а мы находим в нем уязвимые моменты. И наоборот — внешне небезупречный аттракцион, а нареканий к его надежности нет, - отмечает эксперт. Мы тщательно осматриваем всё от кнопки запуска, до механизмов поворотов и иные детали. Здесь мелочей быть не может.
По предварительным данным, существенных замечаний технические специалисты не выявили, недочеты устранили в оперативном порядке.
Напомним, что на территории парка находится 39 аттракционов, из них 3 — собственность парка, 36 объектов частных предпринимателей. Все они проходят аттестацию. В скором времени эксперты направят в администрацию парка уже письменное подтверждение об успешно пройденных процедурах и допуске объектов непосредственно к эксплуатации.
Напомним, открытие сезона пройдет 26 мая.
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