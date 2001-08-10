Форум старшеклассников «Правовые университеты» прошел в Южно-Сахалинске
В областной столице состоялся форум «Правовые университеты», в котором приняли участие 86 десятиклассников из 8 школ города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Инициатором проекта выступила прокуратура Южно-Сахалинска при поддержке департамента образования администрации города. Для ребят, которые в дальнейшем планируют связать свою профессию с правоохранительными органами, подготовили интересную познавательную программу.
Мероприятие началось с инструктажа по технике безопасности, а затем школьников распределили по тематическим площадкам, где им рассказали о работе следователей, экспертов, криминалистов. Ребятам продемонстрировали автомобиль, предназначенный для перевозки заключенных, познакомили их с кинологической службой, а также старшеклассники посетили музей УМВД России по Сахалинской области.
Как отмечают организаторы, такой формат мероприятий способствует повышению правовой грамотности молодежи и помогает определиться с выбором будущей профессии.
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