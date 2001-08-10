В Южно-Сахалинске демонтировали незаконную постройку на Железнодорожной

Факт незаконной установки нестационарного объекта торговли в районе дома № 85 на ул. Железнодорожной представители департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка (ДПРиПР) обнаружили около двух недель назад. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Строительство велось на муниципальном земельном участке, не входящем в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Стройка была приостановлена, и департамент вел переговоры с владельцем незаконного объекта по вопросу освобождения муниципального земельного участка. Договоренность была достигнута мировым путем без обращения в управление Росреестра по Сахалинской области для возбуждения дела об административном правонарушении. Накануне предприниматель начал демонтаж и вывоз объекта.

Между тем в ДПРиПР отмечают, что предприниматель имеет право изучить схему размещения НТО и обратиться в департамент, чтобы установить свой объект на законных основаниях.