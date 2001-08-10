В школе № 32 Южно-Сахалинска подвели итоги работы региональных инновационных площадок

Отчетные мероприятия по реализации инновационных программ (РИП) в 2017-2018 учебном году прошли в школе № 32 областного центра. Итоги, успехи и перспективы образовательных площадок обсудили на конференции и круглом столе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

С 2016 года на базе школы № 32 реализуются две инновационные программы: «Формирование метапредметных результатов обучающихся на занятиях по общеобразовательной программе дополнительного образования «Юные футболисты» и «Исследовательская деятельность в области естественных наук на учебно-опытном пришкольном участке как процесс формирования метапредметных компетенций обучающихся».

В открытых мероприятиях по подведению итогов РИП приняли участие представители ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области», департамента образования администрации Южно-Сахалинска, центра детско-юношеского туризма.

- Педагогическим коллективом в режиме инновации проделана серьезная урочная и внеурочная работа с учащимися. В течение учебного года более 100 учителей со всей Сахалинской области могли посетить уроки, мастер-классы, экскурсии, которые проводились на базе нашей школы, - рассказала директор образовательного учреждения Светлана Бетнарская.

Одним из важных результатов РИП является успешное выступление детей на состязаниях, конференциях, конкурсах различного уровня. Сборные команды девушек из числа учащихся в трех возрастных категориях стали победителями и призерами соревнований города и области по футболу. Команда старшей возрастной группы заняла призовое место в турнире по мини-футболу среди команд Дальневосточного федерального округа (руководитель РИП Головачева Т.В., педагоги Пинигин В.А., Гришко В.Н.).

Высокие результаты показали и учащиеся 7-х классов, занимающиеся исследовательской работой, на городской конференции «Отечество», областном конкурсе исследовательских проектов и областной конференции «Мир вокруг нас» (руководитель РИП Ок Дон Хи, педагоги Хохрина О.В., Литвинцева Э.В., Саитов Е.В.).

Результаты реализации инновационной деятельности в области естественных наук учащиеся 7-х классов представили на конференции «Исследовательская работа на учебно-опытном пришкольном участке». В ней приняли участие 60 школьников. Среди тем, которые выбрали ребята для изучения, влияние различных условий освещения на произрастание огурцов и томатов, результаты предпосевной обработки семян гороха микроэлементами, исследование состава почвы в школьной теплице и ряд других.

Члены экспертной комиссии назвали пять лучших выступлений, дали полезные советы учащимся по вопросам исследований. После для гостей состоялась экскурсия на учебно-опытный пришкольный участок.

Завершилось подведение итогов заседанием круглого стола «Инновационная деятельность ОУ – фактор повышения качества образования», на котором участники открытых мероприятий обсудили вопросы эффективного взаимодействия школы с различными организациями в рамках инновационной деятельности, направленной на повышение качества образования.