Сахалинские студенты и профильные специалисты смогут проходить стажировку в Индии
Островной регион заключил соглашение об установлении побратимских отношений с индийским штатом Ассам. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Расположенные за тысячи километров друг от друга регионы двух стран будут выстраивать торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи.
В частности, планируется развивать сотрудничество по таким направлениям, как торговля и инвестиции, образование, наука, технологии и инновации, строительство, аквакультура, переработка сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции, деревообработка, угледобыча, культура и искусство, туризм, спорт и молодежная политика.
- Подписанное соглашение создает прочную основу для установления между Сахалином и индийским штатом Ассам деловых контактов, организации сотрудничества в экономике и социальной сфере. Сейчас мы обсуждаем с нашими зарубежными коллегами вопросы взаимодействия в рамках действующих в области территорий опережающего развития «Горный воздух» и «Южная», инвестирования в деревообработку, угледобычу, сельское хозяйство, рыбную промышленность и туризм, - отметила председатель регионального правительства Вера Щербина, принявшая участие в церемонии подписания документа. - Сотрудничество по линии «народной дипломатии» всегда помогает партнерам укрепить взаимное доверие, что ведет к установлению долгосрочных отношений.
Власти островного региона уже поддержали предложение об организации стажировок в Индии сахалинских профильных специалистов и студентов. Основные расходы на себя готова взять принимающая сторона.
Подписанное соглашение рассчитано на трехлетний период, после чего будет автоматически продлеваться.
Сотрудничество Сахалинской области и Индии развивается с 2000-х годов. Во многом оно связано с интересом соседнего государства к топливно-энергетическому комплексу островного региона. Индийская государственная компания «ONGC Videsh Limited» входит в международный консорциум проекта «Сахалин-1» с долей 20 процентов. По итогам 2017 года организация перечислила в региональный бюджет более 2 миллиардов рублей налога на прибыль.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:27 23 Мая В Поронайском районе у браконьеров изъяли улов краба
- 13:05 23 Мая ВТБ выдал якутянам ипотеки на миллиард рублей
09:25 23 Мая Первый приплод дали коровы, завезенные на Сахалин
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
10:31 8 Мая В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
- 16:51 11 Мая Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
12:23 3 Мая В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа соревнований школьников «Праздник безопасности»
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
Выбор редакции
- 17:25 Вчера В Южно-Сахалинске проинспектировали дорогу, обустроенную по экспериментальной технологии
- 16:48 Вчера Интерактивную выездную экскурсию разработал музей книги Чехова
- 12:25 Вчера На «Горном воздухе» отметят День защиты детей
- 12:09 Вчера Сахалинка одержала победу на первенстве России по вольной борьбе
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?