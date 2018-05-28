Сахалинские студенты и профильные специалисты смогут проходить стажировку в Индии

Островной регион заключил соглашение об установлении побратимских отношений с индийским штатом Ассам. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Расположенные за тысячи километров друг от друга регионы двух стран будут выстраивать торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи.

В частности, планируется развивать сотрудничество по таким направлениям, как торговля и инвестиции, образование, наука, технологии и инновации, строительство, аквакультура, переработка сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции, деревообработка, угледобыча, культура и искусство, туризм, спорт и молодежная политика.

- Подписанное соглашение создает прочную основу для установления между Сахалином и индийским штатом Ассам деловых контактов, организации сотрудничества в экономике и социальной сфере. Сейчас мы обсуждаем с нашими зарубежными коллегами вопросы взаимодействия в рамках действующих в области территорий опережающего развития «Горный воздух» и «Южная», инвестирования в деревообработку, угледобычу, сельское хозяйство, рыбную промышленность и туризм, - отметила председатель регионального правительства Вера Щербина, принявшая участие в церемонии подписания документа. - Сотрудничество по линии «народной дипломатии» всегда помогает партнерам укрепить взаимное доверие, что ведет к установлению долгосрочных отношений.

Власти островного региона уже поддержали предложение об организации стажировок в Индии сахалинских профильных специалистов и студентов. Основные расходы на себя готова взять принимающая сторона.

Подписанное соглашение рассчитано на трехлетний период, после чего будет автоматически продлеваться.

Сотрудничество Сахалинской области и Индии развивается с 2000-х годов. Во многом оно связано с интересом соседнего государства к топливно-энергетическому комплексу островного региона. Индийская государственная компания «ONGC Videsh Limited» входит в международный консорциум проекта «Сахалин-1» с долей 20 процентов. По итогам 2017 года организация перечислила в региональный бюджет более 2 миллиардов рублей налога на прибыль.