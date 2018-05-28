Сахалинка представляет островной регион на форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога»-2018

Десятый окружной образовательный форум в эти дни проходит в Ленинградской области - на базе пансионата «Восток-6». Его участники - представители молодёжных сообществ и общественных организаций из регионов Северо-Западного федерального округа, а также других субъектов Российской Федерации. Каждый из молодых людей представляет одно из направлений, среди которых «Добровольчество», «Молодые профессионалы» и «Молодёжные сообщества». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

На площадку форума, чтобы пообщаться с молодежью, приехал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Вместе с участниками форума обсуждались следующие вопросы: международное взаимодействие, работа с соотечественниками, грантовая поддержка, развитие внутреннего туризма, создание закона о молодежи, профессиональный стандарт работника сферы государственной молодежной политики и другие.

На форуме проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов, лучшие молодежные инициативы будут рекомендованы к получению грантовой поддержки.



Участница форума из островного региона Дарья Черкасова является активным участником добровольческого движения Сахалинской области. Девушка постоянно принимает участие в мероприятиях регионального и федерального уровней: Всероссийского молодёжного образовательного форума «Итуруп» 2015 и 2016 годов, участница движения «Волонтёры Победы», является одним из организаторов парада Победы, посвящённого 70-летию окончания ВОВ, участником форума творческой молодёжи «Таврида» и экспонентом выставки Сахалинской области на всемирном фестивале молодёжи и студентов-2017 (г.Сочи).

- На форуме царит доброжелательная атмосфера, а участники не находят свободные минуты, так как в рамках мероприятия проходит насыщенная и уникальная образовательная программа, - поделилась Дарья.