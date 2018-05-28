На Сахалин привезли элитный скот из Дании

В рамках проекта территории опережающего развития 170 нетелей голштинской породы доставил в Южно-Сахалинск грузовой «Боинг-747». Животные, по словам ветеринаров, чувствуют себя хорошо, хотя провели в воздухе более десяти часов. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

Сразу после прохождения обязательных формальностей с пограничной службой и Россельхознадзором телок погрузили в автомобили и доставили на ферму ООО «Грин Агро Сахалин» в районе села Троицкого. Здесь они будут содержаться на карантине, а потом вольются в состав основного стада компании.

Компания «Грин Агро Сахалин» в рамках территории опережающего развития «Южная» реализует инвестиционный проект по созданию двух молочных мегаферм. Общее количество дойного стада – 3800 голов. Строительство первой очереди проекта – фермы в селе Троицком, где будет содержаться половина скота, близится к завершению. В дальнейшем здесь появится завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Это будет производство с самым высоким уровнем автоматизации, что позволит добиться максимального качества продукции. Подобных заводов по переработке молока во всей России не более десяти. Вскоре начнется вторая очередь строительства, возведение фермы на 1900 голов дойного стада в селе Березняки.

- Островное село пока не может обеспечить потребность жителей области в молоке и молочной продукции, приходится завозить недостающее из других регионов, - сказал министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко. – Поэтому в целях исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по обеспечению продовольственной безопасности, расширению производства продовольствия на местах, региональное правительство поддержало проект «Грин Агро Сахалин». Качество поголовья, которое будет содержаться на создающихся фермах, играет огромную роль. Чтобы обеспечить высокие надои и качество продукции, решено было закупить элитный скот.

- В феврале мы завезли в Троицкое первую партию животных – 222 телки голштинской породы из Приморья, - рассказал исполнительный директор ООО «Грин Агро Сахалин» Владимир Балухта. – Поставка прошла хорошо, без потерь. Животные прибыли стельными и сегодня уже приносят приплод. Полученный опыт помог нам организовать более сложную поставку из Дании. В этой стране очень хорошее племенное стадо, животные славятся высокой продуктивностью. Все телки, прибывшие из Европы, уже ждут потомство, поэтому ждем через несколько месяцев новорожденных телят и молоко.

Важную роль в реализации проекта играет «Корпорация развития Сахалинской области». Созданный властями островного региона институт развития на льготных условиях финансирует строительство двух ферм и молокозавода, закупку необходимого оборудования и техники, а также сельскохозяйственных животных. После запуска созданного производства, инициатор вернет полученные от «Корпорации развития Сахалинской области» средства, и они будут вновь направлены в реализацию проектов, способных принести значимый социально-экономический эффект.

Отметим, в последнее время сельское хозяйство Сахалинской области демонстрирует уверенный рост. На островах на треть увеличилось производство мяса, достигнув самых высоких результатов за последние два десятилетия. В 2017 году на 19 процентов увеличилось производство овощей закрытого грунта, на 8 процентов – молока. Выросло поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы. На юге Сахалина заработал крупнейший на Дальнем Востоке тепличный комплекс площадью 8 гектаров, а также свиноводческая ферма на 62 тысячи голов. На птицефабрике «Островной» расширяется бройлерное производство - до 10 тысяч тонн мяса птицы в год. Добиться таких высоких показателей, считают в правительстве островного региона, помогла целенаправленная поддержка аграрных инициатив в рамках территории опережающего развития «Южная».