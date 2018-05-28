Детский конкурс «Осторожно – поезд!» прошел на Сахалине

Конкурс для школьников «Осторожно – поезд!» прошел на Сахалине. Его организовали специалисты Сахалинской дистанции инфраструктуры при поддержке министерства образования Сахалинской области, ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте.

В конкурсе приняли участие десять команд (в два раза больше, чем в прошлом году) из шести муниципальных образований. Проводился он на базе ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы», сообщили в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги».

В ходе конкурса команды собирали пазлы по технике безопасности, составляли слова на железнодорожную тематику, демонстрировали веселое «купе». Были и задания, которые требовали специфических знаний, к примеру, расшифровать железнодорожный знак. Многие участники проявили сообразительность, творчество и интерес в ходе выполнения конкурсных заданий.

Особый интерес вызвал конкурс капитанов, на котором представители команд пытаются из массы представленной форменной одежды выбрать только железнодорожную. В упорной борьбе лучшим капитаном стал Глеб Нурмухамбетов, школьник МБОУ «СОШ №2» города Невельска.

А в общем зачете победила команда «Гудок» МБОУ СОШ №1 из Поронайска. На втором месте – команда «Вымпел» МБОУ СОШ из с. Победино Смирныховского района. На третьем – команда «Локомотив» МБОУ ООШ №14 из областного центра. В целом, по общему мнению организаторов, конкурс прошел на очень высоком уровне.Победителям и участникам конкурса вручены памятные кубки, грамоты и сувениры.

Дальневосточная железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, обращается к родителям и опекунам несовершеннолетних граждан с просьбой проводить разъяснительные беседы с детьми об опасности, которую представляет железная дорога. Проявляйте особую осторожность, находясь вблизи железнодорожных путей и транспортных объектов. Железная дорога – зона повышенной опасности.