Власти Сахалина и Хоккайдо объединят усилия в решении вопроса об организации безвизовых поездок

Об этом на полях проходящего в северной столице Петербургского международного экономического форума договорились губернаторы регионов Олег Кожемяко и Харуми Такахаси. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Сейчас безвизовый режим действует лишь для японских граждан, которые прибывают на Сахалин морем. На острове, не оформляя специальных документов, иностранцы могут находиться до 3 суток. Сахалинские власти рассчитывают, что японская сторона предпримет аналогичные ответные шаги в отношении россиян. При этом жители обеих стран получат возможность в течение одной недели посещать и Сахалин и Японию.

- Введение безвизового режима между соседними регионами стало бы настоящим прорывом в развитии двусторонних отношений. Это помогло бы существенно увеличить туристический поток и вывести на новый уровень сотрудничество между деловыми кругами, что выгодно и Сахалину, и Японии. Наша совместная задача – приложить со своей стороны все усилия для скорейшего решения данного вопроса на межгосударственном уровне, - отметил в беседе с Харуми Такахаси Олег Кожемяко.

- Мы полностью поддерживаем вашу инициативу, думаю ее реализация принесет огромную пользу, - согласилась глава Хоккайдо.

В ходе беседы губернаторы затронули и тему совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах по таким направлениям, как марикультура, сельское хозяйство, энергетика, туризм и охрана окружающей среды. Достигнуты договоренности о проведении дополнительной встречи по этим вопросам в преддверии очередного раунда переговоров на высшем уровне между главами России и Японии предстоящей осенью.