При ремонте дворов Южно-Сахалинска подрядчиков обязали тщательнее обустраивать зеленые зоны

Мэр Сергей Надсадин вместе со специалистами администрации города и представителями подрядной организации ООО «Строй-Альянс» провел выездную проверку дворов, отремонтированных в прошлом году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Инспекцию начали с территории, расположенной на улице Вокзальной, возле домов 5, 7 и 9. Как показал визуальный осмотр, зиму отремонтированные дворы пережили хорошо, асфальт выдержал испытание низкими температурами, резиновое покрытие на детской площадке также не повреждено. Основной претензией проверяющих стало состояние газонов — трава на них не взошла. При этом работы предусматривали комплексное озеленение. Был составлен соответствующий акт и направлен подрядчику — теперь ему предстоит за свой счет устранить недоделки. Так как дворы, которые осмотрели в ходе поездки, находятся на гарантии.

Следующая точка — внутридворовая территория на проспекте Победы 31, 33 и 35. В ходе осмотра выявлена такая же проблема — озеленение практически отсутствует. Подрядчик обещал привести территорию в порядок. В целом, других нареканий нет. Сейчас здесь завершается установка детских площадок и малых форм благоустройства, кроме того до 1-го октября с дворовой территории будут убраны гаражные контейнеры. Также было обнаружено, что несколько бордюров в одном из дворов разрушены — но как показал осмотр, не по вине подрядчика. Сколы появились из-за действий спецтехники, которую привлекала управляющая компания в зимнее время для уборки снега. С управляющей компанией будет проведена работа, чтобы нанесенные повреждения были устранены.

- Это большая проблема для Южно-Сахалинска, - рассказал советник мэра Виктор Варламов, - необходимо менять технологию уборки снега во дворах, применять не погрузчики, а роторы или другую технику, которая не будет повреждать бордюрный камень.

Завершающей точкой поездки стали дворы на Пуркаева 33, 35, 49 и 49А. Здесь обустроили большую современную спортивную площадку с резиновым покрытием, которой пользуется множество жителей. И во время визита мэра, несмотря на дождь, на спортплощадке находились дети и взрослые.

- После ремонта здесь всегда гуляют ребята, подростки, все играют в футбол, баскетбол, тренируются. В целом мы довольны, - рассказала местная жительница Евгения Короткова. Женщина попросила обеспечить установку волейбольной сетки, на что подрядчик заверил, что соответствующее оборудование уже куплено и в ближайшее время будет обустроено. Кроме того, южносахалинка обратила внимание на неправильно, по ее мнению, установленные брусья для воркаута — слишком далеко друг от друга. Подрядчик изучит техническую документацию и в случае выявления ошибки также устранит ее за свой счет.

И в этом дворе была выявлена уже традиционная для подрядной организации проблема — некачественно выполненное озеленение.

- Основное замечание сегодня - это неприведение в порядок после ремонта зеленых зон. Зачастую подрядчики относятся к этой работе как к второстепенной, но это в корне неверное решение, - отметил мэр города Сергей Надсадин. И добавил, что все выявленные нарушения должны быть устранены до 15-го июня, затем будет проведена повторная проверка дворов.