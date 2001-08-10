На встрече с инвесторами из Кореи рассмотрели перспективы строительства новых высоток в Южно-Сахалинске
Потенциальные инвесторы продолжают предлагать для реализации на территории Южно-Сахалинска свои проекты. Так, в ходе встречи в администрации Южно-Сахалинска представители корейской компании KBY International обсудили с мэром Сергеем Надсадиным возможности сотрудничества в сфере строительства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Президент KBY International Бе Ёнгхан рассказал о деятельности компании по разработке проектов и строительству социальной инфраструктуры, жилых зданий и деловых центров. Их проекты реализованы в Сеуле, Пусане, в других городах Кореи, а также в разных странах мира. Бе Ёнгхан отметил, что в каждом крупном городе есть высотные здания, которые выполняют одновременно несколько функций: торговых и ресторанных площадей, залов для проведения крупных мероприятий, а также жилых домов. На взгляд инвесторов, именно подобных комплексов не хватает островной столице. Как раз на таком масштабном строительстве и специализируется компания. Естественно, будут учтены сейсмические особенности региона и близость к аэропорту. Также представители делегации подчеркнули, что у Южно-Сахалинска оптимальное природное расположение, поэтому для сохранения экологии в проекте высотки предусмотрены солнечные батареи.
Мэр Сергей Надсадин в ответном слове отметил, что Южно-Сахалинск сейчас активно наращивает свою инвестиционную и туристическую привлекательность. В администрацию города поступает множество предложений для реализации от различных инвесторов, в том числе и в области градостроительства.
Гостям рассказали о механизмах работы с инвестиционными проектами, в том числе и в рамках действия территорий опережающего развития. Подводя итоги мэр отметил, что решение, которое предлагает корейская компания, интересное, оно отвечает современным требованиям развития городов и его можно обсудить.
Вопрос с инвесторами проработают специалисты двух департаментов - экономического развития, а также архитектуры и градостроительства.
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