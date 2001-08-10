Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2018
Сегодня 03:17
62,64|72,53|75,30
На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
12:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На «Горном воздухе» отметят День защиты детей

На «Горном воздухе» отметят День защиты детей

Сахалинский «Горный воздух» приглашает маленьких сахалинцев отметить День защиты детей. Для юных сахалинцев организаторы подготовили праздник - детский гараж-сейл. Веселая игра с настоящими товарами, в которой может принять участие каждый ребенок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

У юных сахалинцев появится возможность создать свой магазин с настоящими товарами, украсить прилавок и, конечно, попробовать себя в роли продавца или покупателя.

- Также для наших юных посетителей мы приготовили мастер-класс по ярким ветрячкам от Коржика и Карамельки, игры с индейцами и создание своих роучей. Это такой головной убор с перьями. На средней площадке будет работать мастерская корабликов. Флешмоб по запуску воздушных шариков с желаниями, конкурсы, розыгрыши и дискотека, - рассказала начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая.

Праздник состоится 1 июня, на средней площадке СТК «Горный воздух». Начало в 12:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 556789, 445563.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?