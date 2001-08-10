На «Горном воздухе» отметят День защиты детей
Сахалинский «Горный воздух» приглашает маленьких сахалинцев отметить День защиты детей. Для юных сахалинцев организаторы подготовили праздник - детский гараж-сейл. Веселая игра с настоящими товарами, в которой может принять участие каждый ребенок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
У юных сахалинцев появится возможность создать свой магазин с настоящими товарами, украсить прилавок и, конечно, попробовать себя в роли продавца или покупателя.
- Также для наших юных посетителей мы приготовили мастер-класс по ярким ветрячкам от Коржика и Карамельки, игры с индейцами и создание своих роучей. Это такой головной убор с перьями. На средней площадке будет работать мастерская корабликов. Флешмоб по запуску воздушных шариков с желаниями, конкурсы, розыгрыши и дискотека, - рассказала начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая.
Праздник состоится 1 июня, на средней площадке СТК «Горный воздух». Начало в 12:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 556789, 445563.
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