Международная организация «Молодые профессионалы» поможет Сахалину готовить кадры
В островном регионе будут развивать профессиональное образование, используя признанные мировые методики и подходы. Для этого в ближайшее время планируется внедрить региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Трехстороннее соглашение об этом в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге заключили агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и сахалинское правительство.
По оценкам экспертов сегодня островная экономика испытывает существенные потребности в квалифицированных кадрах. В определенной степени это даже ограничивает развитие производственной сферы – новые технологии требуют привлечения подготовленных специалистов. Помочь промышленности восполнить кадровый дефицит как для действующих, так и перспективных производств и должно внедрение регионального стандарта. Это комплекс мер, который позволяет готовить востребованных работников, начиная со школьной скамьи через правильный выбор профессии.
- Для нашего региона, где сегодня реализуются проекты на шельфе, а также в рамках трех территорий опережающего развития «Южная», «Горный воздух» и «Курилы» важнейшей задачей является кадровое обеспечение растущей экономики. Уверен, поддержка союза «Молодые профессионалы» и Агентства стратегических инициатив в этих вопросах поможет вывести на новый уровень качество профессионального образования в Сахалинской области, - отметил губернатор Олег Кожемяко по итогам состоявшейся церемонии подписания соглашения.
- В августе этого года мы проведем на Сахалине национальный чемпионат движения «Молодые профессионалы». Уверен, это также придаст дополнительный импульс развитию образовательной сферы в регионе, - сказал генеральный директор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.
Чемпионат Ворлдскиллс Россия пройдет в Сахалинской области с 6 по 12 августа. Ожидается, что участие в нем примут 3,5 тысячи студентов из разных регионов страны, которые выбрали для себя рабочие профессии. Они будут демонстрировать навыки в 62 профессиональных компетенциях.
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