На Холмском перевале ведут восстановительные работы после оползня

На автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Холмск в связи разрушением дорожного полотна и угрозой схода оползня на опору линии электропередачи ограничена скорость движения транспорта. В настоящее время здесь работает дорожная техника, устраняющая проблемы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Напомним, что весной этого года на участке автодороги Южно-Сахалинск – Холмск (между 86-м и 87-м километрами) образовалась трещина и появился перепад правой стороны движения. Погодные условия и продолжающиеся оползневые процессы могут угрожать работе ЛЭП.

Об обстановке в муниципальном образовании и принимаемых мерах главе региона доложили мэр муниципального образования «Холмский городской округ» Андрей Сухомесов и министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалина и Курил Сергей Садовников.

- В конце апреля на 86 километре трассы Южно-Сахалинск – Холмск был обнаружен оползень, - рассказал Андрей Сухомесов. - После осмотра были определены причины его возникновения, запрещено пользование западной частью городского полигона бытовых отходов, примыкающей к дороге, начаты работы по сдерживанию оползня и ликвидации последствий природного явления. Несмотря на все усилия по сдерживанию, подвижки грунта в районе перевала продолжились. Выездное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, проведенное 21 мая в Холмске, приняло решение перевести район в режим функционирования «повышенная готовность». В муниципальном образовании проверены запасы горюче-смазочных материалов и продуктов питания на случай усложнения ситуации. Топлива запасено на 15 дней, а товаров первой необходимости для населения - на 30 суток.

Мониторинг ситуации в течение последних семи дней показал, что движение грунта по склону продолжается, хотя и с меньшей скоростью. Работы по усилению склона на оползневом участке ведет техника «Управление Сахалинавтодор».

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Садовников обратил внимание на то, что принимаемые меры дают положительный результат. Но в целях безопасности здоровья и жизни граждан, оперативного проведения строительных и ремонтных работ на Холмском перевале, предотвращения негативных последствий, наступивших в результате стихийного природного явления, – район аварийного участка необходимо признать зоной ЧС регионального характера. При этом требуется продолжить совместную работу с проектными институтами для проведения изысканий на случай возможного изменения маршрута трассы Южно-Сахалинск – Холмск на перевале.

С целью оперативного решения ситуации, в том числе возможности выделения финансирования, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко принял решение подписать Указ о введении режима ЧС регионального характера в Холмском районе.

- Давайте действовать, - сказал глава региона. – Продолжим проведение восстановительных работ на автодороге в портовый город, при необходимости подключим средства резервного фонда. Необходимо все мероприятия реализовать как можно быстрее, но без потери качества. И надо обязательно информировать население о проводимых работах по восстановлению автомобильной дороги между двумя крупнейшими областными городами. Ситуацию буду держать на постоянном контроле.

За проведением работ следит оперативный штаб, основные усилия которого направлены на постоянный мониторинг состояния дорожного полотна и проведение аварийно-восстановительных работ на пострадавшем участке автомобильной дороги.