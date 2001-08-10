Интерактивную выездную экскурсию разработал музей книги Чехова

Путешествовать с экскурсией по чеховскому маршруту книги «Остров Сахалин» Владимировка – пост Найбучи смогут сахалинцы и гости острова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее книги «Остров Сахалин».

Первыми новым маршрутом проехали сотрудники музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». В рамках выездного научно-методического семинара директором музея Евгенией Фирсовой были проведены консультации для музейных работников, рассказано, как работать с экскурсионными группами на тех или иных участках пути.

В программе интерактивной выездной экскурсии «Путешествие с книгой А. П. Чехова «Остров Сахалин»: Владимировка – Найбучи» посетители не только «переместились» в прошлое чеховской эпохи, но и узнали о «главном богатстве Сахалина и его будущности» – периодической рыбе, посетив рыбоводный завод. В конно-спортивном клубе экскурсанты познакомились с лошадьми – главным транспортом Антона Павловича, а также смогли на них прокатиться и покормить. На янтарном побережье Стародубского в рамках мастер-класса «Всякая всячина» все желающие создали памятные сувениры. Обед по-чеховски включал блюда, которые пробовал и упоминал А. П. Чехов в своей книге. Закончилась экскурсия с того места откуда начиналась – в музее книги Чехова, там участники маршрута заполнили такие же карточки, которыми пользовался Антон Павлович при проведении переписи Сахалина.

Также участники установили верстовой столб в устье реки Найбы. Таким образом был отмечен конечный пункт пребывания Чехова на юге Сахалина. В бывшем посту Найбучи писателю хотелось «без конца стоять, смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев». Свое присутствие у этой точки на чеховской карте гости экскурсии «отметили» многочисленными памятными фотоснимками.

В июне интерактивная выездная экскурсия «Путешествие с книгой А. П. Чехова «Остров Сахалин»: Владимировка – Найбучи» будет официально запущена. Предварительная запись групп будет объявлена дополнительно.