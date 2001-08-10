В Южно-Сахалинске проинспектировали дорогу, обустроенную по экспериментальной технологии
Мэр города Сергей Надсадин побывал с выездной проверкой на улице Лебяжий угол в Хомутово, где был проведен текущий ремонт грунтового дорожного полотна методом сухого асфальтирования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
С просьбой отремонтировать эту дорогу в администрацию Южно-Сахалинска инициативная группа горожан обратилась в прошлом году. Жители частного сектора жаловались на большое количество грязи, а также на пыль, которая клубами поднималась с грунтовой трассы при каждом проезде автомобиля.
Специалисты городской администрации провели исследование и выяснили, что выполнить полноценное строительство с обустройством асфальтового покрытия и тротуаров не представляется возможным, так как между частными домами слишком мало места. Кроме того, здесь есть дренажные канавы, в случае расширения их пришлось бы засыпать, что привело бы к затоплению территории. Подобные сложности, связанные с обустройством узких дорог в уже сложившихся районах частной застройки, в Южно-Сахалинске возникают достаточно часто. Поэтому был разработан экспериментальный проект, который решили опробовать в Хомутово, а в случае успеха — применять и далее. Дорогу на улице Лебяжий угол отремонтировали по технологии сухого асфальта, то есть связав щебеночное покрытие битумом. Такая дорога не требует значительных капиталовложений, но при этом выдерживает легковые автомобили и не нуждается в грейдировании.
Как показала проверка, дорога пережила зиму, спецтехника во время вывоза снега ее не повредила. Ям и выбоин также не появилось. Жители отметили, что грязи стало значительно меньше, однако некоторое количество пыли при быстром проезде по улице все же поднимается. Присутствовавший на встрече представитель подрядной организации заверил собравшихся, что это временное явление: при наступлении продолжительного тепла щебеночная фракция проникнет в битум и укрепит дорожное полотно, остатки будут сметены, и пыли больше не будет. Ориентировочный срок - две недели. После чего будет проведен еще один инспекционный выезд и будет принято решение, применять ли данную технологию при ремонте других узких участков в частном секторе, где невозможно положить асфальт. Параллельно мэр поручил рассмотреть и другие варианты обустройства дорог частного сектора, чтобы выбрать наиболее оптимальный и быстроисполнимый.
На встрече жители обратились к мэру с просьбой обустроить освещение Лебяжьего угла. Сергей Надсадин поручил разработать соответствующую документацию, чтобы в следующем году улица была с освещением.
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