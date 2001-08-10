Участниками фестиваля «Волшебная ладья» стали свыше 100 юных островных шахматистов

В Южно-Сахалинске завершился V детский шахматный фестиваль «Волшебная ладья». В мае 2016 года в первом турнире играло всего лишь 10 юных шахматистов. Два года спустя их количество увеличилось более чем в десять раз. А вместо одного турнира в рамках Фестиваля стали проходить три. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

19 и 20 мая состоялся «Турнир новичков». Его победители получили право сыграть в «Турнире чемпионов», который прошел в минувшие выходные в ГШК «Каисса». Слонов и коней взяли в руки 30 шахматистов из островной столицы, Корсакова и Холмска.

После первого игрового дня лидировал Михаил Бамбизо, имевший 100-процентный показатель (5 очков из 5). В шестом туре лидеру противостоял Даниил Горбунов (победитель «Турнира новичков»).

- Партия длилась долго и напряженно. Даниил смог реализовать в эндшпиле преимущество и победил Михаила. Хочу отметить игру Даниила, который занимается шахматами всего год, но уже сражается на равных с лидерами области. Надеюсь, что он на первенстве области в следующем году также будет бороться за призовые места в своей возрастной группе, - комментирует идейный вдохновитель и организатор турнира Татьяна Маринина.

В следующем туре в центре внимания оказалась партия Алисы Марининой и Михаила Бамбизо.

- Алиса получила ладейный эндшпиль с лишней пешкой, но реализация преимущества в условиях цейтнота оказалась непростой. На последних секундах Алиса допустила грубейшую ошибку и проиграла партию. В ее турнирном положении эта партия также оказалась решающей, так как она не смогла восстановиться после сложнейшей партии и еще один проигрыш откинул ее на второе место в зачете среди девочек, - продолжает Татьяна Маринина.

В итоге у девочек первое место заняла Де Ми Ена (5,5 очков). На втором месте – Алиса Маринина (5), на третьем – София Тен (3).

У мальчиков перед заключительным девятым туром Ан Сон Чоль имел 7 очков, а трое его преследователей отставали на 1 очко (Александр Ахимов, Михаил Бамбизо, Никита Саломатов). Ан Сон Чоль проиграл последнюю партию. Это позволило Саломатову и Бамбизо догнать его, но и только. Дополнительные коэффициенты расставили лидеров в следующем порядке: 1. Ан Сон Чоль (в следующем турнире он сыграет в Суперлиге). 2. Саломатов. 3. Бамбизо.

- В целом, конечно, результат оказался непредсказуем. Очень радует, что ребята растут в шахматном плане и могут конкурировать между собой, - подвела итог Татьяна Маринина.

В это же самое время впервые в истории шахматный турнир прошел в стенах Сахалинского областного художественного музея. Здесь прошла Суперлига с участием восьми сильнейших островных шахматистов не старше 15 лет. В музее сейчас открыта выставка «Царская игра». Поэтому ребята раздумывали над ходами в окружении шахматных раритетов XVIII-XX веков.

- Турнир прошел по круговой системе, которая позволяет выявить сильнейшего максимально объективно, - говорит исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.

Первое место занял Артем Хуснулгатин. В семи партиях он потерял только пол-очка, сыграв вничью с Георгием Егоровым, занявшим второе место. У Егорова – 6 очков. На третьем – Борис Син (5,5 очков).

- Артем Хуснулгатин в последнее время показывает хорошую игру и соответствующие результаты. Причем, он развивается в шахматах не только как участник, но и, получив сертификат юного судьи, уже работал на «Турнире новичков». Такой случай у нас впервые. Еще хочется отметить Влада Черняева, получившего право сыграть в Суперлиге после трех побед в «Турнире чемпионов». Он смог не только не растеряться среди ребят, которые старше и опытнее его, но и занять высокое четвертое место. Интересная партия была у Влада с серебряным призером Гошей Егоровым. Влад имел материальное преимущество и хорошие шансы на победу, но обидный «зевок» на «связке» не дал ему довести партию до логического завершения, - пояснила Татьяна Маринина.

Программа Фестиваля не ограничивалась исключительно шахматными баталиями. Так, участники выбрали «Принцессу шахмат», отдав свой голос за одну из девочек. После подсчета голосов выяснилось, что победила Алиса Маринина. Корону принцессы и подарок Алисе вручил победитель Суперлиги Артем Хуснулгатин.

Прошел еще и конкурс на девиз Фестиваля. Свои слоганы придумали участники всех трех турниров. Судейской коллегии больше всего понравился девиз Вероники Осташко: «Через все трудности: от пешки до ферзя». Именно этот слоган будет в дальнейшем сопутствовать «Волшебной ладье».

Кульминацией Фестиваля стала церемония награждения. Благодаря спонсорам (супермаркет детских товаров «Мумидол» и пиццерия «Арлекин») призы получились яркими и красочными, а сама процедура награждения - запоминающейся.

- Я желаю вам пройти свой путь в шахматном мире от пешки до ферзя, став гроссмейстером или мастером спорта и представлять нашу область на международных соревнованиях! – пожелала в заключение участникам турнира бронзовый призер первенства Европы 1999 года мастер ФИДЕ Татьяна Маринина.