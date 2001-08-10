На крыше пострадавшего от пожара дома по улице Чехова устанавливают опалубку для устройства железобетонного пояса

Все строительные материалы, необходимые для производства работ, завезены на строительную площадку на придомовой территории. Прямо здесь для железобетонного пояса изготавливают металлический каркас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Параллельно организованы работы по снятию и вывозу утеплителя, пришедшего в негодность из-за пожара. На случай дождя подрядная организация устроила временную крышу.

Как отметил представитель подрядчика, понимая сложность ситуации, в которой оказались люди, строители стараются работать максимально оперативно.

Помощь пострадавшим оказывают и общественные организации, коммерческие предприятия и просто неравнодушные горожане. Так, региональный фонд «Родные острова» предложил погорельцам размещение на базе реконструируемого им бывшего оздоровительного лагеря «Восток». Расходы по питанию и проживанию пострадавших фонд взял на себя. В настоящее время согласие выразили две семьи.

- Утром мы уезжаем на работу, вечером пытаемся привести в порядок нашу квартиру, а к ночи возвращаемся сюда. Мы очень благодарны за то, что для нас так быстро был решен вопрос размещения, - рассказал глава одной из семей, проживающих на базе бывшего лагеря.

Мебельная компания «1+2» также предоставила для жителей дома скидку на свои товары. Для самых пострадавших квартир 10 этажа средства собирают и сами соседи, к ним присоединились южносахалинцы, узнавшие о ЧП через СМИ. Так, как рассказала одна из жительниц дома Юлия, координирующая помощь своим соседям, собрано 135 тысяч 800 рублей. 100 тысяч из этой суммы уже переданы двум семьям, которые занимаются восстановлением квартир, выгоревших более чем на 70 процентов. Сбор средств продолжается. Желающие помочь могут обращаться по телефонам 8(962)122-18-41, здесь же можно получить информацию о реквизитах для перечисления денежных средств.

- Мы признательны всем, кто уже откликнулся. Даже нам, пострадавшим в меньшей степени, сложно представить, как люди переживают случившееся и сколько сил и средств надо, чтобы привести свое жилье в пригодное для проживание состояние. В одночасье люди лишились всего имущества. Спасибо всем, кто не прошел мимо чужой беды, - поделилась Юлия.

Поскольку в числе пострадавших квартир нет муниципального жилья, администрация города не имеет законных оснований для финансирования восстановительных работ в квартирах. Поэтому помощь земляков очень востребована.