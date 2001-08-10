День открытых дверей провели в детском саду «Бусинка» в Южно-Сахалинске
В детском саду № 57 «Бусинка» села Дальнего состоялся день открытых дверей. Педагогический коллектив подготовил разнообразную программу знакомства с жизнью дошкольного образовательного учреждения, которая продолжалась с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- День открытых дверей - это одна из форм педагогической деятельности, направленная на выстраивание взаимоотношений с родителями, - рассказывает заведующая «Бусинки» Людмила Гилевич. - Наш детский сад открылся в прошлом году, поэтому это первое мероприятие подобного масштаба. Безусловно, оно было интересно родителям как сегодняшних воспитанников, так и тем, кто только получил путевку в сад.
Для родителей провели открытые занятия в каждой возрастной группе, мастер-классы по организации детской образовательной деятельности в семье. Все желающие могли принять участие в экскурсии по детскому саду, познакомиться с фотовыставкой, рассказывающей о буднях дошколят.
В рамках дня открытых дверей также прошло общее родительское собрание по итогам реализации образовательной программы в 2017-2018 учебном году. А во время прогулок дети и родители могли поучаствовать в русских народных играх. Далее различные мастер-классы прошли в каждой группе. Ребят и родителей учили веселому счету, лепке фигурок и оригами.
Также состоялись открытые занятия по развитию речи, плаванию и физической культуре, литературная викторина и конкурс чтецов. Учитель-логопед провел занятие для родителей с показом артикуляционных упражнений, которые могут быть использованы в домашних условиях.
Вечером детский сад открыл двери для родителей вновь прибывших детей. Встреча началась с экскурсии по будущим группам и продолжилась большим концертом, подготовленным силами педагогов и воспитанников «Бусинки».
Завершилось мероприятие общим родительским собранием по организации приема малышей в детский сад и созданию для них условий успешной адаптации. Знакомство с педагогическим коллективом прошло в форме видеопрезентации. На вопросы родителей отвечали заведующая, воспитатели и педагог-психолог. Гостей познакомили с образовательной программой, рассказали о режиме дня будущих дошколят, а также о роли детской игрушки в жизни малыша и правильном выборе развивающих пособий для дома.
Идея проведения общих собраний в детских садах для родителей, вновь зачисленных детей, принадлежит департаменту образования Южно-Сахалинска. Главная цель - улучшение доступности и адресности оказания муниципальной услуги, повышение открытости и информационной готовности к поступлению в детский сад.
В конце собрания все родители получили памятки, подготовленные воспитателями «Возрастные особенности ребенка 2-3 лет. На что обратить внимание» и «Как ходить в детский сад без слез», рекомендации по организации режима дня ребенка в семье, приближенного к детскому саду, и список документов, необходимых для зачисления.
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