Сахалинские выпускники написали ЕГЭ по математике базового уровня

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2018 года, 30 мая в основной период проходил экзамен по математике базового уровня. Экзамен пришли сдавать 2 418 выпускников текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования области.

- Хочу напомнить, что ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. На выполнение экзаменационной работы по базовой математике отводится 3 часа. Оценивается данный предмет по 5-балльной шкале. Для сдачи экзамена выпускникам необходимо получить не менее 3 баллов. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, - рассказывает член государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области Игорь Тарасенко.

Печать и сканирование контрольно-измерительных материалов в экзаменационных пунктах Сахалинской области прошло вовремя и без сбоев. Система онлайн-видеонаблюдения в аудиториях работала в штатном режиме. В период проведения основного этапа единого государственного экзамена на Сахалине начал работать региональный ситуационный центр, в котором велось онлайн-наблюдение за ходом проведения экзамена. В этом году для наблюдения за школьниками аккредитацию получили 42 студента педагогического колледжа СахГУ.

В пунктах проведения экзамена, соблюдение установленного регламента и порядка контролировали члены государственной экзаменационной комиссии, сотрудники регионального министерства образования и аккредитованные общественные наблюдатели.

Дата объявления результатов экзамена по математике базового уровня не позднее 15 июня. Следующий экзамен пройдет 1 июня. В этот день участники будут сдавать профильную математику. Экзамен по профильной математике сдают те ребята, которым этот предмет необходим для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных испытаний.

Итоговые экзамены в этом году традиционно проходят в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году прошел с 21 марта по 11 апреля, основной пройдет с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября.

Как сообщалось ранее, по предварительным заявлениям в основной период экзамены намерены сдавать более 2700 выпускников школ Сахалина и Курил. Для проведения экзаменационной кампании на территории островного региона работает 32 экзаменационных пункта (30 на базе образовательных учреждений и 2 пункта в уголовно-исправительной системе).