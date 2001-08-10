Ситуационный центр для онлайн-наблюдения за проведением ЕГЭ заработал на Сахалине
В период проведения основного этапа единого государственного экзамена в Южно-Сахалинске начал работать региональный ситуационный центр. По рекомендации Рособрнадзора данное подразделение открывается на Сахалине в период ЕГЭ третий год подряд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Ситуационный центр создан для того, чтобы обеспечить объективность и прозрачность единого госэкзамена. В нем в режиме реального времени общественные наблюдатели имеют возможность следить за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов.
Центр создан на базе Сахалинского техникума сервиса. Его вместимость составляет более 40 рабочих мест и позволяет охватить все 30 пунктов проведения ЕГЭ, которые работают на территории островного региона. Наблюдение в режиме онлайн за участниками ЕГЭ ведут студенты педагогического колледжа СахГУ.
30 мая, в день сдачи одного из основных экзаменов – базовой математики – в региональный ситуационный центр был организован пресс-тур для островных журналистов, где его куратор от регионального министерства образования Раиса Бурова рассказала об организации работы данной структуры.
- В этом году для наблюдения за школьниками в качестве онлайн-наблюдателей аккредитацию получили 42 студента. Хочу отметить, что все они предварительно прошли обучение и получили удостоверения. Их главная задача – пресечение нарушений порядка проведения ЕГЭ, - рассказывает Раиса Бурова.
Она добавила, что каждый онлайн наблюдатель имеет возможность просматривать на своем мониторе любую из 252 экзаменационных аудиторий, работающих на территории Сахалинской области в режиме реального времени.
- Одновременно можно смотреть за работой шести аудиторий,- поясняет региональный координатор, – у каждого студента есть список перечня нарушений. В нем перечислено все то, что недопустимо делать во время экзамена. Это, в частности, подсказки, шпаргалки, пользование телефоном, приход в аудиторию посторонних, а также перемещения по классу. Пока никаких проблем в сдаче ЕГЭ не выявлено. Все идет в штатном режиме без нарушений.
Надо сказать, что система видеонаблюдения за сдачей итоговых экзаменов сегодня установлена и в министерстве образования Сахалинской области. Личный доступ к онлайн наблюдению имеют руководители и специалисты ведомства, курирующие проведение ЕГЭ на территории островного региона.
Напомним, основной этап ЕГЭ стартовал 28 мая. В этот день школьники сдавали экзамены по географии и информатике. 30 мая и 1 июня – математика, базовый и профильный уровни. 4 июня по графику история и химия, 6 июня ребята сдают обязательный экзамен по русскому языку. Далее по расписанию экзамены по предметам, которые выбрали сами выпускники. Среди них самым популярным остается обществознание. Также в число лидеров вошли экзамены по биологии, истории и физике. Как сообщалось ранее, основной этап ЕГЭ продлится до 2 июля.
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