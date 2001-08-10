День эколога отметят в городском парке Южно-Сахалинска

В воскресенье, 3 июня в 13:00 в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина (на сцене рядом с площадкой механических аттракционов) начнется акция в честь Всемирного дня охраны окружающей среды и Российского дня эколога. Об этом ТИА «Острова» сообщили в экологическом центре «Родник».

Ежегодно общественная организация «Экологический центр «Родник» совместно с городским парком культуры и отдыха проводит экологические праздники, куда приглашаются все жители и гости Южно-Сахалинска.

Подготовкой и проведением акции на добровольных началах занимаются сотрудники экоцентра и клуба волонтеров «Родника», Дворца детского (юношеского) творчества в рамках проекта «Зеленые дела на лист календаря», поддержанного региональным фондом «Родные острова».

Тема акции этого года – альтернативные источники энергии. Программа включает игры, посвященные природным стихиям, которые помогут понять основы альтернативной энергетики. Ребята и взрослые примут участие в конкурсе рисунков на асфальте «Энергия природы», разгадают вопросы «энергетической викторины». Подборку экологических игр подготовили участники клуба «Волонтерская волна - Эко». Традиционно с ребятами встретятся и поиграют лесные друзья: Лесовичок, Зайка, Ежик. Всех участников ждут призы, а также веселое настроение и позитив, которыми и предлагают зарядиться волонтеры.

В завершение всем участникам волонтеры раздадут листовки о правилах поведения в условиях природы и противопожарной безопасности, приглашение в детский экологический лагерь «Родник».