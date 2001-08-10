Отопительный сезон завершится в Южно-Сахалинске 6 июня
Отопительный сезон в Южно-Сахалинске завершится 6 июня. Об этом сообщили в мэрии.
Отключение систем отопления многоквартирных домов и других объектов начнется в полночь 6 июня и будет происходить поэтапно (с юга на север). В первую очередь тепло отключат в спальных районах областного центра. Завершить работы планируют 7 июня.
- Дата была выбрана исходя из прогнозируемой среднесуточной температуры и с учетом показателей прошлых лет. В областном центре отопительный сезон заканчивается, как только в течение 5 дней среднесуточная температура наружного воздуха не будет опускаться ниже +8 градусов, - рассказал начальник отдела инженерных сетей департамента городского хозяйства Егор Рудь.
Стоит отметить, что горячее водоснабжение отключается одновременно с теплом. Однако в Южно-Сахалинске существует ряд потребителей, у которых горячая вода есть и в межотопительный сезон. К ним относятся многоквартирные дома 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14-го микрорайонов, детские сады «Карусель» (Хомутово) и «Бусинка» (Дальнее), объекты п/р Новоалександровск и Хомутово, подключенные к сетям котельных Сахалинской коммунальной компании, санаторий «Синегорские минеральные воды», районы «Грушевый сад» и «Земляничные холмы», жилые дома № 9, 11, 16 на ул. 3-я Набережной, подключенные к газовой котельной «Хомутово-2».
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