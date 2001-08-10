Систему экстренных вызовов 112 запустят в Северо-Курильске

26 мая специалисты компании-подрядчика АО «Форт Диалог» и Управления «ОМ ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области» прибыли в Северо-Курильск для монтажа и запуска системы 112. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В течение двух недель планируется оснастить рабочие места для специалистов всем необходимым для приема экстренных вызовов. Помимо Северо-Курильска, подобная работа в течение лета будет проведена в Курильском и Южно-Курильском районах, затем в остальных муниципальных образованиях Сахалинской области. В настоящее время Система 112 функционирует только в областном центре. На эту работу Правительством Сахалинской области было выделено 115 миллионов рублей.

Система-112 обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру на территории всей России. Она предназначена для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, сообщает Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.