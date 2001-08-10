Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2018
Сегодня 14:37
62,59|72,52|75,46
На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
17:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Саженцы березы и рябины украсили новый микрорайон Дальнего

Саженцы березы и рябины украсили новый микрорайон Дальнего

Инициативные жители нового микрорайона Дальнего высадили порядка 60 саженцев деревьев на четырех улицах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Ранее горожане обратились в администрацию с просьбой оказать содействие в приобретении саженцев различных деревьев, которые бы в дальнейшем украсили  территорию района. Были выделены порядка 60 молодых берез и рябин. 20 деревьев посадили на улицах Крымской и Байкальской, а остальные передали территориальному общественному самоуправлению (ТОС) «Дальнее-1».

- Мы смогли озеленить территорию между 4 жилыми многоквартирными домами на улицах Алых роз и Ближней. В прошлом году в рамках ТОС на своей территории мы реализовали проект «Безопасный двор»: установили видеонаблюдение и шлагбаум. В планах на этот год - благоустроить зеленую зону: помимо высаженных деревьев хотим установить забор и декорировать его живой изгородью, - рассказал председатель ТОС «Дальнее-1» Антон Абакумов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?