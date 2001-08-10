Сахалинская область занимает лидирующие позиции по количеству спортивных объектов

В прошлом году в островном регионе было построено 20 объектов спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области во время публичных слушаний по проекту закона «Об исполнении областного бюджета Сахалинской области за 2017 год», которые сегодня состоялись в областном центре. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора

В своем выступление Олег Кожемяко отметил, что в регионе проводится большая работа по развитию физической культуры и спорта. Среди регионов Дальнего Востока Сахалинская область по количеству спортивных объектов на 100 000 жителей занимает первое место.

В 2017 году одним из крупных объектов, введенных в эксплуатацию, стали: канатная дорога в селе Горнозаводск Невельского района; первая очередь биатлонного центра в Южно-Сахалинске; в областном центре завершена реконструкция стадиона «Космос»; вторая очередь реконструкции лыжероллерной трассы по ул. Венской; центр по подготовке зимних видов спорта в Томари; спортивный комплекс с плавательным бассейном в Поронайске.

Новые канатно-бугельные подъемники появились в Томари, Горнозаводске и Холмске. В Южно-Курильске и селе Дальнем областного центра построены новые хоккейные корты, а в поселках Тымовское, Никольское, селах Правда и Старорусское возведены гимнастические площадки.

- Безусловно, очень важно, чтобы дети вели активный образ жизни, проводили уроки физкультуры на улице, в полной мере использовали возможности спортивной инфраструктуры, - отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Также губернатор заметил, что в островном регионе были запущены уникальные проекты для Дальнего Востока: «Лыжи в школу». Около 2500 ребят занимается беговыми лыжами и 450 – горными.

В 2018 году эти проекты продолжаются и приобрели новые формы. Так, например, запущено два новых проекта: «Хоккей в школу» и «Коньки в школу».