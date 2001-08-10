В 2020 году уровень газификации Сахалинской области приблизится к среднему по России

Представители областных и муниципальных органов власти, публичного акционерного общества «Газпром», бизнеса в ходе совещания в Южно-Сахалинске, посвященного газификации островного региона, рассмотрели вопросы о реализации плана-графика синхронизации программ на 2018 год, подготовленных специалистами правительства области и газового гиганта, о переводе островного автотранспорта на газомоторное топливо. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

В текущем году на Сахалине ПАО должно ввести в строй межпоселковый газопровод до сел Березняки и Старорусское, первый этап газопровода «Восточный» от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до «Ботанического сада», одним из главных потребителей которого станет лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока – спортивно-туристический комплекс «Горный воздух».

В свою очередь региональные власти обеспечили строительство газораспределительных сетей в Березняках и Старорусском общей протяженностью 29,3 километра. СТК «Горный воздух» в четвертом квартале подготовит к приему газа два объекта: котельные для здания входной группы и для блока механизации. Планируется в течение года подключить к газу «Спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду», ряд резидентов территории опережающего развития «Горный Воздух» и 14 домовладений. Также построены распределительные газопроводы в Тымовском районе: в Тымовском, Красной Тыми, Зональном, Ясном, Кировском.

Правительство области и ПАО «Газпром» совместно реализуют программу перевода автотранспорта на газомоторное топливо на 2014-2020 годы. В настоящее время в Южно-Сахалинске успешно работает автомобильная газонаполнительная компрессорная станция от «Газпрома». Загрузка ее постоянно растет. Рост спроса голубое топливо продолжится в связи с выводом на маршруты новых автобусов, техники ЖКХ, переоборудованием частного и муниципального автотранспорта. Чтобы стимулировать граждан переводить свою технику на газ, сахалинские власти компенсируют им до 70 процентов затрат на переоборудование. Представителям льготных категорий расходы покрывают полностью. В дальнейшем необходимо развитие сети в муниципальных образованиях, создание газозаправочных пунктов вдоль федеральной трассы, соединяющей юг и север Сахалина.

- У нас есть программа газификации на 2016-2020 годы, - сказал по итогам мероприятия заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев. - За оставшееся время «Газпром» должен вложить в ее реализацию где-то 4,5 миллиарда рублей, а область в два раза больше - около 10 миллиардов рублей. За это время будет газифицировано порядка 10 тысяч домовладений.

Виктор Голубев отметил, что совместная работа правительства области и «Газпрома» по вопросам газификации территории отлажена очень четко. Вдоль газопровода, идущего через весь Сахалин с севера на юг, «Газпром» должен построить восемь газораспределительных станций. Они обеспечат газификацию ближайших муниципальных образований. За счет этих мероприятий уровень газификации региона, который ниже среднероссийского, вырастет на 18 процентов.

Большую роль в переводе коммунального хозяйства области на голубое топливо сыграет строительство небольших заводов по сжижению природного газа, заметил Олег Кожемяко. Один такой проект реализуется в Южно-Сахалинске при финансовой поддержке созданной областными властями «Корпорации развития Сахалинской области».

- Мы примем программу субсидирования капитальных затрат на строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, малотоннажных заводов по сжижению газа, - сказал Олег Кожемяко. – Это даст возможность создать удобную для граждан сеть заправок, охватить газоснабжением отдаленные населенные пункты.

Губернатор отметил, что с вводом в строй газораспределительной станции «Южная», а также реализацией газовых проектов в Корсаковском районе, внедрением практики использования сжиженного газа в коммунальном хозяйстве уровень газификации Сахалинской области в 2020 году приблизится к среднему по России.