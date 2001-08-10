Сахалинская область вышла в лидеры среди регионов России по уровню обеспеченности медицинскими кадрами

Около 600 врачей привлечено на Сахалин и Курилы за время реализации кадровой программы в здравоохранении. Это достижение было озвучено сегодня во время публичных слушаний областного бюджета. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

В результате принятых мер Сахалинская область вышла в лидеры страны по уровню обеспеченности медицинскими кадрами. В настоящее время этот показатель по региону составляет 47,1, по России - 37,2, ДФО – 40,1.

Положительные итоги кадровой программы – результат целого комплекса мер, основные из которых - выделение служебного жилья и подъемных средств. Также привлечению и закреплению кадров в регионе способствует социальная поддержка будущих специалистов еще на этапе обучения. Для студентов, интернов, заключивших договор на дальнейшее трудоустройство в лечебных учреждениях области, предусмотрена оплата проезда к месту практики и обратно, доплата к стипендии на период практики, оплата общежития.

География участников сахалинской программы по привлечению кадров чрезвычайно обширна - специалисты приезжают из разных уголков страны. В поликлиниках, больницах и диспансерах можно встретить представителей Мурманска, Краснодарского края, Московской области. Большинство врачей уже прочно осели на островной земле, обзавелись семьями, детьми.

- Та работа, которую мы проводим по привлечению кадров в медицину, направлена на решение ключевой задачи – повышение качества жизни сахалинцев и курильчан, - отметил губернатор во время публичных слушаний. – У нас растет рождаемость, снижается смертность, увеличивается продолжительность жизни. Этой общий результат нашей работы.

Наркологическая служба – одна из тех, в которых недавно остро чувствовалась нехватка специалистов. Кадровая программа помогла решить эту проблему.

- Еще три года назад у нас один врач вынужден был работать на несколько кабинетов, это крайне сложно. Кадровая программа очень помогла, пришли молодые специалисты, способные, трудолюбивые, желающие помогать людям, - рассказала заведующая поликлиническим отделением наркологического диспансера Эльвира Хасимуто.

- Многие из тех, с кем я учился, сейчас живут и работают на Сахалине, здесь самые привлекательные условия, - констатирует психиатр-нарколог наркологического диспансера Максим Ларионов, прибывший на Сахалин из города Нерюнгри. – Жильё, может, где-то и предлагают ещё, а вот финансовой поддержки нет нигде. Это хорошее подспорье.

На данный момент в Сахалинской области подъёмные для врачей – до 1 млн 300 тысяч, для фельдшеров - до 600 тысяч рублей, для медицинских сестер - до 405 тысяч. Сумма зависит от района, выбранного для работы.

- Очень хорошие условия на Сахалине. Сам край интересный, люди здесь хорошие. Приехал сюда, не раздумывая. Получил служебную квартиру. Коллектив у нас отличный, работа сложная, но я ее люблю и горжусь выбранной профессией, - рассказал врач станции скорой помощи Иван Кубко.

- Кадровая программа помогла нам укомплектовать врачебные бригады. Если раньше у нас в наличии было только 13-14 бригад, то сейчас их 18. В результате скорость прибытия к пациентам увеличилась, это очень важно, - отметила исполняющая обязанности главного врача Южно-Сахалинской станции скорой помощи Валентина Дмитриевна.

Еще один из результатов кадровой программы – возвращение на острова сахалинцев и курильчан, обучавшихся в медицинских вузах. Они уже не желают оставаться по месту учебы, а возвращаются трудиться на родину. В 2017-ом на Сахалин вернулись работать 48 выпускников, обучавшихся по целевому направлению. В настоящее время рассматривается вопрос о продлении кадровой программы до 2025 года. Эта работа проводится в рамках реализации Федеральной государственной программы «Развитие здравоохранения».