Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2018
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09:47, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Строительство второго арендного дома в Холмске завершается

Близится к завершению строительство второго арендного дома в Холмске. Он расположен на улице Школьной.  В новом жилье  расширенные квартиры и большие кухни, индивидуальные приборы тепло-  и водо- учёта, застеклённые балконы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмска.

Сейчас ведутся фасадные работы и внутренняя отделка одно-, двух- и трёхкомнатных квартир и лестничных пролётов. На объекте трудятся порядка 30 строителей.  Впереди благоустройство прилегающей территории.  Заказчик объекта – Сахалинское ипотечное агентство, а  выполняет работы подрядчик – компания «Росшельф». По словам мастера участка,  завершение строительства планируется на июль 2018 года.

Арендным жильем в первую очередь обеспечивают работников бюджетной сферы, правоохранительных органов, молодых специалистов. Оплата за арендное жилье вдвое ниже рыночной. 

Первый арендный дом появился в городе в сентябре 2016 года. Ещё три дома арендного типа возводятся на улице Ливадных.

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