Строительство второго арендного дома в Холмске завершается
Близится к завершению строительство второго арендного дома в Холмске. Он расположен на улице Школьной. В новом жилье расширенные квартиры и большие кухни, индивидуальные приборы тепло- и водо- учёта, застеклённые балконы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмска.
Сейчас ведутся фасадные работы и внутренняя отделка одно-, двух- и трёхкомнатных квартир и лестничных пролётов. На объекте трудятся порядка 30 строителей. Впереди благоустройство прилегающей территории. Заказчик объекта – Сахалинское ипотечное агентство, а выполняет работы подрядчик – компания «Росшельф». По словам мастера участка, завершение строительства планируется на июль 2018 года.
Арендным жильем в первую очередь обеспечивают работников бюджетной сферы, правоохранительных органов, молодых специалистов. Оплата за арендное жилье вдвое ниже рыночной.
Первый арендный дом появился в городе в сентябре 2016 года. Ещё три дома арендного типа возводятся на улице Ливадных.
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